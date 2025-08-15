Mi vagyunk az egyetlen ország, amely Európa valódi érdekét képviselte. Brüsszelnek nehéz lesz visszatalálnia a helyes útra. Ukrajna NATO- és európai uniós tagságát el kell felejteni, és az európai gazdaság rendbetételére kell összpontosítani. Pontosan úgy, ahogy az amerikaiak csinálják