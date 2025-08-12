augusztus 12., kedd

Indokok

1 órája

Orbán Viktor: adjunk esélyt a békének!

Címkék#nyilatkozat#Orbán Viktor#Európai Tanács#Donald Trump#Vlagyimir Putyin

Trump és Putyin elnök történelmi csúcstalálkozója előtt az Európai Tanács megpróbált kiadni egy nyilatkozatot az összes uniós állam- és kormányfő nevében. „Nem tudtam támogatni a nyilatkozatot Magyarország nevében” – közölte a közösségi oldalán keresztül Orbán Viktor miniszterelnök.

MW
Orbán Viktor: adjunk esélyt a békének!

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

A kormányfő az indokait is megosztotta:

  1.  A nyilatkozat feltételeket próbál szabni egy olyan tárgyalásnak, amelyre az EU vezetőit meg sem hívták.
  2. Már önmagában is szomorú, hogy az EU partvonalra szorult, ennél csak az lenne rosszabb, ha még utasításokat is osztogatnánk a kispadról.
  3.  Az egyetlen észszerű lépés az EU vezetői részéről az, ha az amerikai–orosz találkozó példáját követve kezdeményezzük egy EU–Oroszország-csúcstalálkozó összehívását.

Orbán Viktor megjegyezte, még azelőtt meg kívánta osztani érveit a nyilvánossággal, hogy „az európai liberális-mainstream kórus újra rákezd a »Putyin bábja« nótára”.

Adjunk esélyt a békének!

– zárta közleményét a miniszterelnök.

 

 

