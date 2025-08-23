augusztus 23., szombat

Harcosok Klubja

Orbán Viktor: a kiskakas kukorékol, a karaván halad

A miniszterelnök kemény bírálatot fogalmazott meg a Harcosok klubjában közzétett üzenetében. Orbán Viktor szót ejtett a hamarosan induló Otthon start programról, írt a Barátság kőolajvezeték elleni támadásról, és jól odapörkölt Magyar Péternek is.

„Még 9 nap és start. Albérlet helyett saját otthon” – írta a Magyar Nemzet által szemlézett Harcosok klubjában Orbán Viktor a szeptember elsejével induló Otthon start programmal kapcsolatosan. 

A kormányfő beszámolt arról is, hogy sikeres tárgyalást folytattak Oroszországgal az energiabiztonság érdekében. „

Az ukránok szétlőtték a Barátság kőolajvezeték orosz szakaszát, de van műszaki megoldás

– írta, majd kiemelte, hogy 

egy hét múlva újraindul a szállítás az olajvezetéken.

Kitért arra is, hogy a magyarok most sem számíthatnak Brüsszel segítségére. „

Velünk és a szlovákokkal szemben ebben az ügyben is az ukránok oldalára álltak. Ez már nem európai, hanem ukrán bizottság

– jegyezte meg Orbán Viktor.

Bejegyzésében Magyar Péter újabb támadásaira is reagált:

A kiskakas tegnap is elkukorékolta magát

Mint fogalmazott, a Tisza nevű digitális trükk lejtmenetben van, egyre nagyobb zebrákra van szüksége ahhoz, hogy bekerüljön a hírekbe. 

Közben mi haladunk a saját terveink szerint

 – tette hozzá, megosztva a tegnap a közösségi oldalára feltöltött képét, amelyen a politikai igazgatójával, Orbán Balázzsal és munkatársaikkal látható, amint a 2026-os győzelmi terven dolgoznak.

„A kiskakas kukorékol, a karaván halad”

– fogalmazott a kormányfő. 
„Dobrev Horvátországban. Előre szólok, nem lesz titkos randevú” – közölte a miniszterelnök. 

