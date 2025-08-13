Orbán Viktor üzent, az ukrán elnök megint támad

„Zelenszkij megint támad. Nem fogadja el a magyarok döntését” – írta Orbán Viktor szerdán a Harcosok Klubja Facebook-csoportban, számolt be róla a Magyar Nemzet.

A kormányfő leszögezte:

Akármit mond, én soha nem fogok aláírni olyan dokumentumot, amely támogatja Ukrajna uniós tagságát.

Orbán Viktor emlékeztetett, a magyarok döntöttek a Voks 2025 során és nemet mondtak Ukrajna uniós tagságára, ha tetszik Zelenszkijnek, ha nem.