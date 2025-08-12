Közösen adott interjút Orbán Viktor és Nógrádi György a Patriótának (videó)

„Történelmi Trump–Putyin-találkozó Alaszkában, a tét a háború vagy a béke” – harangozta be a beszélgetést Gerhardt Máté, a Patrióta csatornájának műsorvezetője, aki szerint Orbán Viktor kormányfő arról beszél majd, hogy miként zárulhat le a háború, mi várható ezen a téren az alaszkai csúcstól.

A miniszterelnök a beharangozó videóban elmondta, bonyolult kérdésekről volt szó, ezért megköszönte, hogy Nógrádi György professzorral együtt lehetett jelen, hiszen ő sem tudhatja mindenre a választ.

Nógrádi György arról beszélt, bízik abban, hogy áttörés lesz az orosz–amerikai tárgyaláson, ha Európa nélkül vagy sok esetben Európa ellenére is, de megindul egy új folyamat.