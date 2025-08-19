40 perce
Orbán Viktor: a harmadik világháború veszélyét a Trump–Putyin-találkozó csökkentette
A miniszterelnök az orosz–ukrán háború lezárása kapcsán vesz részt egy összeurópai videókonferencián. „Az Európai Unió 27 tagállamának vezetője ma tanácskozást tartott” – közölte a közösségi oldalán Orbán Viktor, aki értékelte az uniós csúcstalálkozót.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy az uniós csúcstalálkozón
beigazolódott, hogy a harmadik világháború veszélyét kizárólag egy Trump–Putyin-találkozóval lehet csökkenteni, a szankciókra és elszigetelésre épülő politika pedig teljesen kudarcot vallott.
A kormányfő azt is kijelentette, hogy a konfliktus diplomáciai úton oldható meg, valamint
Ukrajna uniós tagsága nem jelent biztonsági garanciát.
Orbán Viktor: végig a jó oldalon álltunkHírlevelet küldött a miniszterelnök a DPK tagjainak.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a folytatást sürgeti.
Magyarország üdvözli a Trump–Putyin-tárgyaláson megtett lépéseket és támogatja a további tárgyalási folyamatot, különös tekintettel egy második Trump–Putyin-találkozóra. Napirenden tartjuk azt a magyar kezdeményezést, hogy az Unió minél hamarabb indítványozzon egy Európa–Oroszország csúcstalálkozót
– közölte.