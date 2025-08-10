Mutatjuk, melyek voltak a legnépszerűbb szakok a pótfelvételin

Idén 44 egyetemen és főiskolán volt lehetőség pótfelvételi jelentkezés benyújtására; egy intézmény egy szakjára lehetett jelentkezni. A jelentkezők körében népszerű volt

az orvosi,

informatikai

és műszaki képzési terület, valamint a gazdaságtudományi

és pedagógusképzés is.

„Külön örömteli, hogy a felvételizők 57 százaléka nemzetgazdasági, munkaerőpiaci szempontból fontos képzési területet választott. Ide tartoznak többek közt az informatika, a műszaki, az agrár-, az orvos és egészségtudomány és a természettudományos szakok, valamint a pedagógusképzés. Versenyképes, vonzó, identitásőrző és közösségépítő felsőoktatást építettünk ki, erre adtak újabb bizonyítékot a pótfelvételi eredményei is” – idézi a közlemény Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkárt.