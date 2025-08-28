Szijjártó Péter az ukrán külügyminiszternek üzent

Ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt, durván beleszállt az ukrán külügyminiszter hazánkba, a magyarokat fenyegetve - írta a Magyar Nemzet

Mint ismert, válaszul a Barátság olajvezeték elleni legutóbbi ukrán csapásra a magyar kormány úgy döntött, hogy megtiltja a felelős katonai egység parancsnokának a belépést Magyarországra és a teljes schengeni övezetbe – jelentette be Szijjártó Péter. Az ukrán külügyminiszter szinte azonnal válaszolt a magyar külügyminiszternek, és fenyegetőzve úgy fogalmazott:

Magyarország a történelem rossz oldalán áll. Hasonló válaszlépéseket fogunk tenni.

Szijjártó Péter Szibiha fenyegetésére válaszolva azt írta közösségi oldalán:

Ez nem a mi háborúnk! Mi nem vagyunk felelősek érte, nem mi indítottuk el, és nem veszünk részt benne. Hagyják abba a provokálásunkat, ne veszélyeztessék az energiabiztonságunkat, és ne próbáljanak meg belerángatni minket az önök háborújába!

This is not our war! We are not responsible for it, we did not launch it, we have not been participating in it. Stop provoking us, stop risking our energy security, and stop making efforts to drag us into your war! https://t.co/tMuv9bW5JW — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) August 28, 2025

Az eredeti cikket ITT olvashatja el.