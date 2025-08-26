1 órája
Szijjártó Péter: az Európai Bizottság nem az unió tagországainak, hanem Ukrajna érdekeit védi (videó)
Szijjártó Péter a vendége a Harcosok Órájának kedd reggel. A magyar külgazdasági és külügyminiszter és Németh Balázs a legújabb ukrán támadásokról is beszélget.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
A műsor elején arról volt szó, hogy maga Magyar Péter azt mondta, milyen csodálatos ötlet lenne, hogyha a Tisza Párt 106 Magyar Péter nevű jelölttel indulna el a 2026-os választáson, csak azért nem fogja megkérni, hogy változtassák Magyar Péterre a nevüket a jelöltek, mert nem akar trükközni, de egyébként szerinte célravezető lenne –írja a Magyar Nemzet. Szijjártó Péter erre úgy reagált:
Röviden annyit lehet erre mondani, hogyha az önimádat fájna, akkor ez az ember valószínűleg üvöltene a fájdalomtól.
Ukrán támadás Magyarország ellen
Vasárnap vigyorogva azt mondta Zelenszkij elnök, hogy addig lövik a Barátság vezetéket, amíg Magyarország nem támogatja Ukrajna uniós csatlakozását.
Teljesen világos, hogy mit mond az ukrán elnök, tehát itt semmifajta félreértésnek vagy félreértelmezésnek helye nincsen. Az ukrán elnök nyíltan, durván és szégyentelen módon megfenyegette Magyarországot. Zelenszkij elnök világossá tette, hogyha Magyarország nem vesz fel egy olyan ukránpárti álláspontot, mint amit Brüsszel, az Európai Néppárt és annak magyarországi tagpártja, a Tisza Párt követel tőlünk, akkor ők bizony továbbra is támadás alatt fogják tartani a Magyarország energiabiztonsága szempontjából nélkülözhetetlen barátság kőolajvezetéket
– mondta Szijjártó Péter. A tárcavezető leszögezte: Először is tegyük tisztába, hogy Magyarország energiaellátása hogyan néz ki a kőolaj tekintetében. A kőolaj a gazdaság működéséhez elengedhetetlen. Ebből van például üzemanyag az autókban. A kőolaj ma Magyarországra két irányból érkezhet, érkezhet Oroszországból Belarusszián és Ukrajnán keresztül, ezt hívják a Barátság kőolajvezetéknek, és érkezhet délnyugat felől, Horvátországból egy vezetéken, amit Adria vezetéknek hívnak, ezen a vezetéken tengeren szállított olajat tudunk vásárolni.
Ezeknek a vezetékeknek van kapacitása, ami azt jelenti, hogy hány millió tonnányi kőolaj érkezhet rajtuk évente. Ez megint csak nem vitatéma, tehát a matematika az nem politikai kérdés, ha valami öt, akkor azt nem lehet hatnak vagy négynek érteni, az öt az öt – tette hozzá a miniszter.
A délről Horvátországból érkező kőolajvezeték kapacitása kisebb, mint Magyarország és Szlovákia kőolajigénye. Azért mondom Magyarországot és Szlovákiát, mert mind a Barátság kőolajvezeték, mind a Horvátországból érkező kőolajvezeték egyszerre felelős ennek a két országnak az ellátásáért, tehát Szlovákiát is a Barátság kőolajvezeték és rajtunk keresztül az Adria vezeték képes ellátni. Más nem. Ez fizika, ez a realitás
– közölte a külügyminiszter. Aláhúzta: Kőolajat venni olyan országból, ahonnan nem vezet ide vezeték, az nyilván nem lehet, tehát ezt is megint csak nem túl bonyolult belátni.
Tehát a délről Horvátországból érkező vezeték kapacitása kisebb, mint Magyarország és Szlovákia kőolajigénye, tehát ha a Barátság kőolajvezetéken a szállítás huzamosabb ideig ellehetetlenül, abban az esetben Magyarország és Szlovákia kőolajellátása lehetetlenné válik.
Nem politikai okok miatt, nem azért, mert nem tettünk meg mindent a diverzifikációért, nem azért, mert nem akarjuk ellátni az országot, azért, mert fizikailag nem lehet. Az energiaellátás, nem politikai kérdés, nem ideológiai kérdés, azt nem lehet egy sajtótájékoztatóban megoldani, ahhoz cső kell, bele olaj. Na most a Barátság kőolajvezeték bombázása, rakétázása az nem Oroszországnak árt, hanem nekünk, magyaroknak, meg a szlovákoknak – mondta Szijjártó Péter.
Ez felháborító, botrányos, amit az ukrán elnök, egykori színész művel, felháborító és botrányos, így belemondani a kamerákba, hogy Magyarország továbbra is arra számíthat, hogy az energiabiztonságát Ukrajna támadás alatt fogja tartani, ha Magyarország nem a brüsszeli pozíciót követi, ami teljesen ellentétes lenne Magyarország érdekeivel, ez felháborító és botrányos. Ennél szomorúbb egy kicsit még talán az, hogy Magyarországon az ellenzék és a dollármédia ünnepli Zelenszkij elnök pozícióját
– jelentette ki a tárcavezető.
Én csak egy dologra vagyok kíváncsi – húzta alá. Hogyha Zelenszkijék úgy szétbombázzák, szétrakétázzák, széttámadják a Barátság kőolajvezetéket, hogy nem tud jönni elég kőolaj Magyarországra. És ha az ország energiaellátása nem lesz lehetséges, ha nem lesz mondjuk elég üzemanyag, ha nem lesz az ország működtetéséhez elegendő energiamennyiség, akkor mit fognak mondani ezek az újságírók, mit fognak mondani ezek a politikusok? Ünnepelni fogják Zelenszkijt, ünnepelni fogják az ukránokat, hogy Magyarország nem működőképes? A helyzet az, hogy most legutóbb az ukránok a belarusz-orosz határon durrantottak oda rakétákkal és drónokkal a Barátság kőolajvezetéknek. Tehát ott, ahol már kijön Oroszországból a vezeték. Tehát az nem az oroszoknak árt, mert az oroszok a másik irányba vannak ettől, abba az irányba, a folyás irányába, már elnézést, hogy ezeket a nem túl energetikai szakkifejezéseket használom, ott mi vagyunk.
Tehát ezek a támadások Magyarországot és Szlovákiát sújtják. Ezek a támadások Magyarországot és Szlovákiát célozzák, ezek a támadások Magyarországnak és Szlovákiának ártanak, semmi közük Oroszországhoz.
– mutatott rá Szijjártó Péter. Hozzátette:
Úgyhogy itt egy nagyon durván magyarellenes politika zajlik Ukrajnában, és az ukránok arra számítanak, hogy majd Brüsszel és a magyarországi helytartóik elegendő nyomást tesznek Magyarországra annak érdekében, hogy Magyarország adja fel az eddigi pozícióját, és egy magyar érdekkel tökéletesen ellentétes, de az ukrán érdekkel egybevágó álláspontot foglaljon el. Erről szól az egész.
Gyakorlatilag naponta, kétnaponta beszélek az orosz energiaminiszter-helyettessel – mondta.
Ez a munkám, hogy külpolitikai eszközökkel segítsem Magyarország energiaellátásának biztonságát, és mivel Oroszország területén bombázták szét az ukránok a Barátság kőolajvezetéket és az oroszok dolgoznak azon, hogy műszakilag meg tudják oldani a szállítás folytatását, nekem velük kell beszélnem, és értük is teszem. Tehát a 444 meg a Telex újságíróiért is, mert ők is itt élnek Magyarországon, ők is magyar emberek, és Magyarország energiaellátása az ő életükre, napi életükre is hatással és befolyással van, tehát miközben ünneplik ezt az embert, aki most éppen Ukrajna elnöke, ünneplik, hogy szétdurrantja a Barátság kőolajvezetéket, közben szeretném jelezni, hogy az ő energiaellátásuk kerül kockáztatásra
– hangsúlyozta a miniszter. Szijjártó Péter megjegyezte: Minden országban vannak kereskedelmi tartalékok. És minden országban van stratégiai tartalék. Ezt nevezhetjük vészhelyzeti tartaléknak is, de hogy azt hiszem, azért adták a stratégiai tartalék nevet neki, hogy kevésbé legyen nyugtalanító a kifejezés. Én csak szeretném mondani, hogy egyelőre még kitartanak a kereskedelmi tartalékaink. És nem szeretnénk azt, hogyha a stratégiai, vészhelyzeti tartalékhoz kellene nyúlnunk az ukránok miatt. Tehát az ukránok azt kockáztatják, hogy Magyarországnak egy idő után a stratégiai, vészhelyzeti tartalékhoz kell nyúlnia, és az nem az az állapot, amit mi kívánunk bárkinek is.
Megszűnt az Európai Bizottság
Szijjártó Péter rámutatott: Az Európai Bizottság tett egy nyilatkozatot. Az Európai Bizottság azt a nyilatkozatot tette, amiből aztán európai tanácsi döntés lett, amely négy pontban foglalja össze az Európai Unió álláspontját, az európai energiarendszerek biztonságáról. A 4 pontból az 1-es az úgy szól, hogy az Európai Unió tagországait ellátó energiainfrastruktúra biztonsága az európai biztonság ügyét jelenti.
Ezért az Európai Bizottság azt várja el minden harmadik országtól, beleértve Ukrajnától is, hogy ezt tartsa tiszteletben, tehát hogy az Európai Unió tagállamait, bármely tagállamot, így Magyarországot és Szlovákiát ellátó energiainfrastruktúra biztonsága az az Európai Unió biztonsági kérdése, és azt írja, hogy a Bizottság nemcsak, hogy elvárja minden harmadik országtól, hogy ezt tartsa tiszteletben, de készen áll arra, hogy lépéseket tegyen a kritikus energiainfrastruktúra megvédése érdekében. Tehát az Európai Bizottság saját magát köpi szembe.
Akkor, amikor cinkos, bűnös módon hallgat, akkor, amikor Ukrajna támadja a Magyarországra és Szlovákiába irányuló energiainfrastruktúrát. Az Európai Bizottság megszűnt Európai Bizottságnak lenni, most már ukrajnai bizottság.
– közölte.
Von der Leyen bizottsága nem az Európai Unió érdekeit, pláne nem az Európai Unió tagországainak érdekeit, hanem Ukrajna érdekeit képviseli. És a Von der Leyen bizottság azzal, hogy a saját döntését köpi szembe, nyíltan Ukrajna mellé állt az európai uniós tagállamokkal szemben egy olyan fontos kérdésben, ami nemzeti szuverenitást érint, hiszen az energiaellátás biztonsága, a nemzeti szuverenitás kérdése. Von der Leyen bizottsága most már nem Európai Bizottság, Von der Leyen bizottsága, ukrajnai bizottság, mert Von der Leyen bizottsága Ukrajna érdekeit képviseli velünk, európai uniós állampolgárokkal szemben, és ez felháborító – tette hozzá.
Az Északi Áramlat ukránok általi felrobbantásáról szólva Szijjártó Péter elmondta:
Jelenleg rendelkezésre álló információk szerint nagyon valószínűnek látszik, hogy itt egy állami terrorizmusról van szó.
Hogyha egy terrorcselekményt állami eszközökkel, állami támogatással hajtanak végre, akkor az állami terrorizmus. És itt nagyon úgy néz ki, hogy állami terrorizmusról van szó. Hozzátette: Ugye itt van tanult lengyel kollégám, aki az egyik leghungarofóbabb politikus ma az Európai Unióban, Sikorski külügyminiszter kolléga, aki az amerikai demokrata baloldal egyik fő európai szószólója. Amikor megtörtént az Északi Áramlat felrobbantása, akkor ő köszönetet mondott az amerikaiaknak, hogy ezt megtették. Most is okoskodik, hogy a Barátság olajvezeték fölrobbantása körül mi hogy volt, de hát hogyha van olyan szakértője az energiavezetékek felrobbantásának, akinek a tippjeire nem nagyon szabad hallgatni, akkor az éppen a lengyel kollégám. Hangsúlyozta:
Pont ugyanúgy kell ezt értelmezni, mint ahogyan azt írta, hogy az Északi Áramlat 2-t meg az amerikaiak robbantották fel, aztán kiderült, hogy nem úgy van. Tehát azért mondom, Sikorski külügyminiszter úr egy különös szakértője az energiavezetékek felrobbantása utáni nyomozásnak eddig egyből nulla, de most már úgy látom, hogy kettőből nulla. Szóval így kell erre figyelni. Még egyszer mondom, az amerikai demokrata baloldal európai szószólójáról és kitartottjáról van szó, aki súlyos hungarofóbiában szenved, ennek rendszeresen tanújelét adja a külügyminiszteri tanácsüléseken is, úgyhogy, hogy is mondjam, ne fektessen senki túl sok erőfeszítést és energiát abban, hogy a pozícióit tanulmányozza, mert mindig ugyanazt fogja látni.
Németh Balázs elmondta: A hazai balliberális oldal valóban tapsikol, ünnepli Zelenszkijt, ünnepli azokat a hősöket, akik drónnal, rakétával, akármivel fel tudják robbantani a Magyarország energiaellátása szempontjából létfontosságú Barátság kőolajvezetéket.
Itt vannak azok az emberek, akik magyarellenes álláspontot képviselnek, akik mindig a magyarok ellenfeleinek szurkolnak. Itt van az az ember, aki feltételezem, jár autóval, vagy ha nem, akkor ismer olyat, aki autóval jár, és kérdezem azt, hogy vajon mit fog mondani akkor, ha a benzinkúton nem lesz üzemanyag, vagy nem lesznek olajtermékek, vagy nem lesznek olyan termékek, amelyek előállításához olajra vagy abból fakadó energiára van szükség – tette fel a kérdést a tárcavezető.
Szijjártó Péter és persze Orbán Viktor hibája ez, mert az elmúlt három és fél évben, és ezt üzente az ukrán külügyminiszter is, az elmúlt három és fél évben már le kellett volna szakadnia Magyarországnak az orosz energiaforrásokról, és hogyha sikerült volna leszakadni, akkor most nem lennénk ilyen kiszolgáltatott helyzetben üzenik a balos újságírók összhangban az ukrán külügyminiszterrel – hangzott el a műsorban.
Nyilván van egy összjáték. Tehát nyilván van egy összjáték az ukránok és a magyarországi dollárbaloldal és a dollármédia között. Ez egészen biztos, hát látszik. Látszik, hogy van összjáték, ugyanazok a szavak, ugyanazok a gondolatmenetek, amikor az ukránok megszólalnak, azt a magyar dollármédia azonnal visszhangozza ugyanabban az összefüggésben tett magyar nyilatkozat vagy nem jelenik meg, vagy később, vagy ilyen lekicsinylően, vagy a cikk végén, hogy ja, hát egyébként mondtak valamit a magyar kormány képviselői is. Nyilvánvalóan összjáték van. Azt nagyon szeretem, amikor ezek a kiváló újságírók eladják magukat energiaszakértőnek.
A helyzet az, hogy nem tudom, feltűnt-e ennek az újságírónak is, hogy Magyarország egy szárazföld által körülvett ország. Tehát mi a szomszédainkra vagyunk utalva. Tehát mi építhetünk csővezetéket a határig, hogyha onnan nem építik tovább, akkor annak nem sok értelme van. Ezért, amikor érzékelhető volt már, hogy háborús területen keresztül haladó vezeték az egyik a kettőből, ami Magyarországra vezet, ezért meg kéne erősíteni a másiknak a kapacitását, magyarul a Horvátországból jövő vezeték kapacitását meg akartuk növelni, akkor az Európai Bizottsághoz fordultunk, miután a horvátok nem voltak hajlandók lépni.
– hangsúlyozta Szijjártó Péter.
A miniszter elmondta: kértük a horvátokat, hogy növeljék meg a vezetékük kapacitását, ők ezt nem tették meg, nyilvánvalóan gazdasági, pénzügyi, profitkeresési okokból. Az Európai Bizottsághoz fordultunk, jelezvén, hogy az európai uniós tagállamok energiabiztonsága az európai kérdés, ezért legyenek kedvesek fellépni a horvátoknál annak érdekében, hogy megnöveljék a kőolajvezeték kapacitását.
Most ezt elvileg megtették a brüsszeliek, de az eredmény nem az lett, hogy a horvátok megnövelték a kapacitását a vezetéknek, hanem az európai ötszörösére megnövelték a tranzitdíjat.