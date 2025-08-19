augusztus 20., szerda

Szijjártó Péter: helyreállt a kőolajszállítás Magyarország felé a Barátság vezetéken

„Helyreállt a kőolajszállítás Magyarország felé a Barátság vezetéken keresztül az oroszországi transzformátorállomást ért vasárnap éjszakai ukrán támadást követően” – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon.

Szijjártó Péter: helyreállt a kőolajszállítás Magyarország felé a Barátság vezetéken

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Forrás: MTI

Fotó: Balogh Zoltán

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter arról számolt be, hogy 

az elmúlt percekben helyreállt a szállítás Magyarország felé a Barátság kőolajvezetéken az ukrán dróncsapást követően.

A támadás okozta károk gyors elhárítását az imént megköszöntem Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettesnek

– írta a tárcavezető.

„Elvárjuk, hogy Ukrajna ne kövessen el újabb támadást a hazánk energiaellátása szempontjából kritikus vezeték ellen. Ez a háború nem a mi háborúnk, minket hagyjanak ki belőle!”

– tette hozzá.

 

