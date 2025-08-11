Szijjártó Péter izraeli kollégájával egyeztetett

1. A humanitárius segítséghez való hozzáférést növelni kell! 2. A túszokat – köztük a magyar állampolgárságú túszt is – haladéktalanul és feltétel nélkül szabadon kell bocsátani! 3. A biztonságos, terror- és rakétatámadások nélküli élethez való jogot helyre kell állítani minden, a térségben lakó ember számára! 4. A Hamász nevű terrorszervezet semmifajta funkcióval nem rendelkezhet a jövőben a Közel-Keleten!