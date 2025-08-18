Gyurcsányék migrációs politikáját viszi tovább a Tisza Párt

Eddig is a magyar baloldal állt velünk szemben. Semmi sem változott, csak most egy új vállalkozást hoztak létre, a Tisza Pártot – írja Facebook-oldalán a Fidesz, idézve Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter korábbi szereplését a Harcosok órájából.

A kormánypárti politikus a műsorban úgy fogalmazott: nem lehet eleve kizárni az együttműködést Gyurcsány Ferenc vagy volt feleségének pártja és a Tisza között, hiszen érdemi különbség nincs ezek között a pártok között – emlékeztet a Magar Nemzet.