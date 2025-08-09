Lassan kiderül, milyen üzleti körök állhatnak a Tisza Párt mögött

A Sziget alapítójára nemrég azért terelődött a figyelem, mert sajtóinformációk szerint egy milliárdos arab üzletember, a palesztinpárti Mazel al-Rahami és Gerendai jó viszonya az oka annak, hogy a Sziget Fesztivál szervezői a végsőkig ragaszkodtak ahhoz, hogy az antiszemita és Hezbollah-szimpatizáns rapegyüttes, a Kneecap megtarthassa magyarországi koncertjét.

A kapcsolatot Gerendai sem tagadta, ráadásul a Sziget-alapító és Mesterházy közös étterme az arab férfi luxushoteljében található.

Korábban arról lehetett olvasni, hogy a régi SZDSZ-közeli vállalkozó, Bojár Gábor támogatta Magyarékat, majd a Média1 megnevezte Farkas Dezsőt és Seprenyi Anitát, Magyar Péter asszisztensét és sajtósát, akik a Tisza Párt EP-kampányát segítették. Róluk a portál szerint az terjedt el, hogy Bojár köréhez tartoznak, amit egy közös fénykép is bizonyított. Farkas már eltávolodott a Tiszától, de korábban egyértelműen Magyar bizalmasának számított.

