Lassan kiderül, milyen üzleti körök állhatnak a Tisza Párt mögött
A Magyar Nemzet cikke szerint a Sziget alapítóját szoros üzleti kapcsolat fűzi ahhoz a vállalkozóhoz, akinek köre a háttérben segítheti Magyar Péteréket.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Körvonalazódni látszik, hogy milyen üzleti körök állhatnak a Tisza Párt mögött – írja a Magyar Nemzet.
közéjük sorolható Demszky Gábor egykori főtanácsadója, Mesterházy Ernő, akit Magyar Péter korábbi kulcsemberének mentoraként is emlegetnek.
Talán az sem lehet mellékes szál, hogy Mesterházyt szoros üzleti kapcsolat fűzi Gerendai Károlyhoz, a Sziget Fesztivál alapítójához, aki a közelmúltban adott interjúban Magyarék mellett tette le a voksát.
A Sziget alapítójára nemrég azért terelődött a figyelem, mert sajtóinformációk szerint egy milliárdos arab üzletember, a palesztinpárti Mazel al-Rahami és Gerendai jó viszonya az oka annak, hogy a Sziget Fesztivál szervezői a végsőkig ragaszkodtak ahhoz, hogy az antiszemita és Hezbollah-szimpatizáns rapegyüttes, a Kneecap megtarthassa magyarországi koncertjét.
A kapcsolatot Gerendai sem tagadta, ráadásul a Sziget-alapító és Mesterházy közös étterme az arab férfi luxushoteljében található.
Korábban arról lehetett olvasni, hogy a régi SZDSZ-közeli vállalkozó, Bojár Gábor támogatta Magyarékat, majd a Média1 megnevezte Farkas Dezsőt és Seprenyi Anitát, Magyar Péter asszisztensét és sajtósát, akik a Tisza Párt EP-kampányát segítették. Róluk a portál szerint az terjedt el, hogy Bojár köréhez tartoznak, amit egy közös fénykép is bizonyított. Farkas már eltávolodott a Tiszától, de korábban egyértelműen Magyar bizalmasának számított.
