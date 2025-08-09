augusztus 9., szombat

Mai évfordulók
Trump bejelentette, mikor és hol találkozik Putyinnal

Nem kizárt, hogy Zelenszkij is valamilyen formában bevonásra kerül a tárgyalásokba.

Donald Trump bejelentette, hogy augusztus 15-én, pénteken találkozik Vlagyimir Putyinnal Alaszkában, hogy a háború lezárásának lehetőségéről tárgyaljanak Ukrajna ügyében – írja a Magyar Nemzet.

Az Egyesült Államok elnöke bejegyzésében utalt arra is, hogy a találkozó további részleteiről hamarosan több információt is közölnek.

A Fehér Ház közlése szerint még folyamatban vannak az egyeztetések, és nem kizárt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is valamilyen formában bevonásra kerül a tárgyalásokba. Trump egyelőre azt mondta, hogy Oroszországgal kezdi meg a tárgyalásokat.

Az Egyesült Államok elnöke azzal indokolta a találkozót, hogy az ukrajnai háború „nagyon hamar” véget érhet, mert szerinte a felek közel állnak egy megállapodáshoz, amelynek része lehet bizonyos területek cseréje Ukrajna és Oroszország között.

Újabb jelölést kaphat a Nobel-békedíjra Donald Trump

Azerbajdzsán és Örményország közösen terjesztené fel Donald Trumpot Nobel-békedíjra – számolt be róla a Magyar Nemzet. Ezt a két ország vezetője jelentette ki, miután pénteken a Fehér Házban, az amerikai elnök jelenlétében aláírták a 35 éve fennálló konfliktus lezárásáról szóló békemegállapodást, amely amerikai közvetítéssel jött létre. 

 

