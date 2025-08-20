augusztus 20., szerda

István névnap

26°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szent István-nap

2 órája

Ilyen volt a budapesti tűzijáték, Európa legnagyobb műsora (videó)

Címkék#Szent István-nap#drónshow#lézerjáték#tűzijáték#államtitkár

Rengetegen jelentek meg a Duna-parton, hogy a helyszínen legyenek részesei az eseménynek.

MW
Ilyen volt a budapesti tűzijáték, Európa legnagyobb műsora (videó)

Tűzijáték az államalapítás és Szent István király ünnepén Budapesten 2025. augusztus 20-án

Forrás: MTI

Fotó: Illyés Tibor

Európa legnagyobb műsorát ígérték szerda estére az ünnepi tűzijáték szervezői.

tűzijáték
Tűzijáték az államalapítás és Szent István király ünnepén Budapesten 2025. augusztus 20-án
Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Több mint 45 ezer különálló, megkülönböztethető pirotechnikai effektet használtak a show-hoz, amelyeket uszályokról, pontonokról és három hídról lőttek fel.

Sokan már délután elfoglalták a helyüket, hogy minél jobban lássanak.

Boldog születésnapot, Magyarország!

– írta a tűzijáték után Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Az ünnepi tűzijátékot itt tudja megtekinteni:

Kovács Zoltán: 21 órakor jön az ünnep csúcspontja (videó)

„21 órakor jön az ünnep csúcspontja” – írta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerdán a Facebook-oldalán.

Kovács Zoltán a bejegyzéshez feltöltött videóban elmondta, hogy a legnagyobb rendben és óriási érdeklődés mellett zajlottak, illetve jelenleg is zajlanak a Szent István-nap programjai.

A legnagyobb békében és rendben zajlik minden, semmilyen említésre méltó esemény nem történt

– fogalmazott.

Befejeződik a tűzijáték elemeinek a telepítése, arra készülnek, hogy este 9 órakor látványos

  • drónshow-val,
  • fényfestéssel,
  • lézerjátékkal

Európa legnagyobb tűzijátékát rendezzék meg – tájékoztatott az államtitkár.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu