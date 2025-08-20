2 órája
Ilyen volt a budapesti tűzijáték, Európa legnagyobb műsora (videó)
Rengetegen jelentek meg a Duna-parton, hogy a helyszínen legyenek részesei az eseménynek.
Tűzijáték az államalapítás és Szent István király ünnepén Budapesten 2025. augusztus 20-án
Forrás: MTI
Fotó: Illyés Tibor
Európa legnagyobb műsorát ígérték szerda estére az ünnepi tűzijáték szervezői.
Több mint 45 ezer különálló, megkülönböztethető pirotechnikai effektet használtak a show-hoz, amelyeket uszályokról, pontonokról és három hídról lőttek fel.
Sokan már délután elfoglalták a helyüket, hogy minél jobban lássanak.
Boldog születésnapot, Magyarország!
– írta a tűzijáték után Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán.
Az ünnepi tűzijátékot itt tudja megtekinteni:
Kovács Zoltán a bejegyzéshez feltöltött videóban elmondta, hogy a legnagyobb rendben és óriási érdeklődés mellett zajlottak, illetve jelenleg is zajlanak a Szent István-nap programjai.
A legnagyobb békében és rendben zajlik minden, semmilyen említésre méltó esemény nem történt
– fogalmazott.
Befejeződik a tűzijáték elemeinek a telepítése, arra készülnek, hogy este 9 órakor látványos
- drónshow-val,
- fényfestéssel,
- lézerjátékkal
Európa legnagyobb tűzijátékát rendezzék meg – tájékoztatott az államtitkár.
