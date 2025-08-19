augusztus 19., kedd

Ukrajna százmilliárd dollár értékű fegyvervásárlást tervez az amerikai garanciákért

A Financial Times birtokába került dokumentumok szerint Ukrajna százmilliárd dollár értékben vásárolna amerikai fegyvereket, amelyeket európai finanszírozással szerezne be. A cél az, hogy az Oroszországgal kötendő békemegállapodás után amerikai biztonsági garanciákat kapjon. A tervet Ukrajna a washingtoni csúcstalálkozón mutatta be európai partnereinek és Donald Trumpnak.

Ukrajna százmilliárd dollár értékű fegyvervásárlást tervez az amerikai garanciákért

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök találkozón vesznek részt a Fehér Ház Ovális Irodájában, Washingtonban, 2025. augusztus 18-án

A javaslat értelmében Kijev és Washington egy ötvenmilliárd dolláros megállapodást is kötne drónok gyártására olyan ukrajnai vállalatokkal, amelyek úttörő szerepet játszottak a technológia fejlesztésében Oroszország 2022-es teljes körű inváziója óta – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. 

A dokumentum nem határozza meg, hogy a drónmegállapodás mekkora része lenne beszerzés vagy befektetés.

A dokumentum szerint a 

tartós békének nem Putyinnak tett engedményeken és ajándékokon kell alapulnia, hanem egy olyan erős biztonsági keretrendszeren, amely megakadályozza a jövőbeni agressziót.

Ukrajna ajánlata Donald Trump azon kijelentéseire válasz, hogy az amerikai elnök erősíteni szeretné az amerikai ipari termelést. Amikor hétfőn a Fehér Házban az Ukrajnának nyújtott további amerikai katonai segélyről kérdezték, Trump azt mondta: 

Nem adunk semmit. Fegyvereket árulunk.

Ezt Marco Rubio amerikai külügyminiszter is megerősítette a Trump–Zelenszkij-találkozó után a Fox Newsnak adott interjújában. 

A dokumentum megismétli Ukrajna tűzszünetre irányuló felhívását, amelyet Trump korábban is támogatott, de a Putyinnal folytatott találkozója után már úgy fogalmazott, hogy békeszerződés kell, nem tűzszünet

A teljes cikk ITT olvasható!

