Ukránpárti hálózat Magyar Péter körül

Bárd Petra a gyorsított ukrán uniós csatlakozás egyik értelmi szerzőjének tekinthető.

Továbbá részt vett a Magyarországot elítélő jogállamisági eljárás előkészítésében, amelynek következtében az Európai Unió részlegesen befagyasztotta a Magyarországnak járó uniós források folyósítását. Bárd Petrát családi szálak is köthetik Magyar Péter családjához, hiszen nagyapja, idősebb Bárd Károly, Erőss Pál egyik legközelebbi munkatársa volt a Jogi esetek című műsorban.

Szerteágazó szálak

A sajtó korábban beszámolt arról, hogy

a Tisza Párt szoros kapcsolatot ápol Michał Wawrykiewicz lengyel EP-képviselővel, a hazánk elleni jogállamisági eljárást felügyelő LIBE-bizottság póttagjával.

A lengyel jogvédő, aktivista-politikus neve azért kiemelten érdekes, mert a semmiből felbukkant a Tisza tavaly október 23-ai rendezvényén Tarr Zoltán meghívására. Wawrykiewicz tehát nyíltan szerepet vállalt a Tisza Párt mellett” – írta a lap. Ezzel Magyar Péter különleges kapcsolatrendszert tudhat magáénak mind Kelet-Európában, mind az Európai Parlamentben. Ebben a kapcsolati hálóban hídszerepet tölthet be egy jogászprofesszor, Dimitrij Kochenov, aki történetesen éppen Budapesten, a Közép-Európai Egyetemen (CEU) tanít. Kochenov munkássága pedig jórészt az állampolgárság, mint jogi konstrukció tagadására épül. Másik szakterülete a jogállamiság, amelyet egy sajátos "szélsőségesen jogpozitivista" szemléletben képzel el. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy blogján gyakran támadja az Európai Uniót, amiért az véleménye szerint megsérti a jogállamiságot azzal, hogy nem gyakorol szorosabb jogállamisági kontrollt az egyes tagállamok felett.

Szakmai munkássága jelen cikk szempontjából azért fontos, mert ez alapozza meg azt az elköteleződést, amellyel a háború kitörése óta támogatja Ukrajna uniós csatlakozását. Sőt, már a háború 2022-es kitörését követően Kochenov nyilvánosan támogatta Ukrajna azonnali EU-csatlakozását is. Egy interjúban kifejtette, hogy Ukrajna már most is az európai értékek – mint a demokrácia, önrendelkezés és jogállamiság – védelmezője, és az EU-nak politikai előnyt jelentene, ha „a világ legnépszerűbb országát” tagjai közé fogadná. Kochenov szerint az EU Alapító Szerződésének 49. cikke lehetővé teszi Ukrajna gyorsított csatlakozását, amennyiben az Unió hajlandó rugalmasan alkalmazni a meglévő jogi kereteket. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jogállamiság megerősítése Ukrajnában elengedhetetlen feltétele a sikeres csatlakozásnak. Egy 2023-as interjúban kiemelte, hogy a jogállamiság nem garantált, hanem folyamatosan megőrzendő érték, amelynek megerősítésében a civil társadalomnak és a filantrópiának is kulcsszerepe van.

E két kitétel erősen egybevág a Soros György-féle Open Society által népszerűsített nyílt társadalom értékeivel, amely párhuzamosságot csak erősíti, hogy a professzor többek között a CEU-n oktat.

Rámutattak: Kochenov a mai napig aktív az EU jogi formálásában, 2024-ben a közösség szigorúbb jogállamisági fellépését szorgalmazta, világosan utalva arra, hogy az EU-nak gyorsabban kell föderalizálódnia. Ukrajnával kapcsolatos álláspontját tekintve Kochenov nyíltan vállalta, hogy egyik CEU-s kollégájának, Bárd Petrának a munkásságából inspirálódott. Bárd a CEU habilitált professzora, a nijmegeni egyemetem professzora a lengyel és a magyar jogállamisági helyzet kutatója volt a PiS-kormány bukásáig, azóta inkább a magyar jogállamisággal foglalkozik.