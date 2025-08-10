1 órája
Kocsis Máté a Zebra Digitális Polgári Körről: vigyázat, hamisítják! (videó)
A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint a liberálisoknak lételemük a hamisítás.
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője
Forrás: MTI
Fotó: Vasvári Tamás
– A liberálisoknak lételeme, hogy hamisítsanak. Ha éppen híreket nem tudnak, akkor magát a Zebrát hamisítják. Ez ilyen – húzta alá Kocsis Máté, a Zebra Digitális Polgári Kör alapítója a Facebook-oldalára feltöltött videójában, írja a Magyar Nemzet.
A Fidesz parlamenti frakcióvezetője korábban elmondta:
a zebra lett a liberális álhírgyártás ikonikus alakja az elmúlt időszakban, ezért a zebra fog harcolni az álhírek ellen.
A kormánypárti politikus szerint a célja, hogy „lelegelje” az álhíreket a magyar médiatérből, így tisztább és valósághűbb tájékoztatás valósulhasson meg.