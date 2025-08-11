augusztus 11., hétfő

Irány a front?!

10 perce

Menczer Tamás: mindenki készülhet, ha nem Orbán Viktor vezeti az országot (videó)

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója arra figyelmeztetett, mi lenne a következménye annak, ha nem Orbán Viktor vezetné Magyarországot.

MW
Menczer Tamás: mindenki készülhet, ha nem Orbán Viktor vezeti az országot (videó)

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója

Forrás: MTI

Fotó: Bús Csaba

„Zelenszkij már a 18 éveseket is elvinné a frontra, a golyók elé. Ez az új ukrán szándék” – jelezte a közösségi oldalára feltöltött hétfő délelőtti videójában Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója arra figyelmeztetett, hogy „amíg Fidesz van, és amíg Orbán Viktor vezeti ezt az országot, itt ilyen nem történhet”. A politikus hozzátette: ha nem Orbán Viktor vezeti az országot, akkor készülhet mindenki.

 

