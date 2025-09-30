szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

15°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Botrányos múlt

1 órája

A csalás árnyéka vetül a Tisza alelnökének Anna-báli szépségcímére

Címkék#Tisza#Forsthoffer Ágnes#Magyar Péter#botrány

A pártjának új alelnökét bemutató Magyar Péter azzal dicsekedett, hogy Forsthoffer Ágnes a füredi Anna-bál szépe címmel büszkélkedhet. A történet kellemetlenebb részéről, arról, hogy az esetet a korabeli sajtóban komoly botrány övezte, a Tisza-vezér nem számolt be.

MW
A csalás árnyéka vetül a Tisza alelnökének Anna-báli szépségcímére

Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter

Forrás: Magyar Nemzet

Miután Forsthoffer Ágnes lett a Tisza új alelnöke, Magyar Péter rögtön azzal kezdte reklámozni, hogy 1998-ban ő lett a füredi Anna-bál szépe. A Tisza-vezér azonban arról már nem beszélt, hogy Forsthoffer Ágnes győzelmét komoly botrány követte. A korabeli sajtóban többször is utaltak arra, hogy a szavazás nem volt tiszta. 

Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt alelnöke

A Kurír forrásai szerint Magyar Péter alelnöke gazdag édesapjának köszönhette, hogy szépségkirálynő lett. 

Forsthoffer Ferenc régi balatoni oligarcha: befolyását a kommunizmus idején alapozta meg, családi cégeivel az elmúlt években milliárdos forgalmat bonyolított le – számolt be az Ellenpont nyomán a Magyar Nemzet. 

Forsthoffer Ágnes életének egyik meghatározó pillanata – amellett, hogy kommunista múltú édesapjának köszönhetően szállodatulajdonos lett Balatonfüreden –, hogy 1998-ban megválasztották az Anna-bál szépének. 

Magyar Péter, miután Kötcsén bejelentette, hogy őt nevezi ki pártja egyik alelnökének, mindjárt az első róla szóló Facebook-bejegyzésében rendkívül fontosnak tartotta megemlíteni: „Ágnes 18 évesen a füredi Anna-bál szépe volt”. Ezt követően a baloldali média futószalagon kezdte gyártani a szenzációhajhász szalagcímeket. Arról cikkeztek, hogy egy egykori szépségkirálynő került be a Tisza vezetésébe.

Kérdéses szépségkirálynő-választások

Az Arcanumon fellelhető egy kép a három díjazottról, akik közül a középen álló Forsthoffer Ágnes lett a szépségkirálynő. A bálkirálynő nagyon büszke volt az elismerésre, még 2012-ben is meghatódottan nyilatkozott: „Azt gondolom, hogy egy 18 éves fiatal lánynak nem kell ennél szebb álom, mint részt vennie az Anna-bálon, akár a bál szépe címet elhozni, mint ahogy nekem is sikerült, fürediként.”

A korabeli sajtótudósítások szerint kisebbféle botrány alakult ki a választás után. Az egyik legnagyobb példányszámú országos bulvárlap, a Kurír két cikkben is foglalkozott az esemény körüli feltételezett visszaélésekkel. 1998. július 27-i anyagukban arról írtak, hogy többen is megkeresték a szerkesztőségüket, mert nem értettek egyet Forsthoffer győzelmével. A cikkből az is kiérződött, hogy a nevüket nem vállaló források csalást sejtettek a háttérben.

Egy nappal később ennél is konkrétabb feltételezésekbe bocsátkozott a lap. Több forrásra hivatkozva megnevezték a tiszás politikus édesapját, mint aki gazdag hajógyári igazgatóként befolyásolhatta a verseny kimenetelét. A bulvárlap mindezzel arra utalt, hogy

Forsthoffer Ágnes csak a családi kapcsolatai miatt nyerhetett.

Az üggyel kapcsolatos további részleteket ITT tudja elolvasni. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu