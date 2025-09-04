A Tisza Párt az anyák adómentességét is eltörölné?

Mióta kiszivárogtak Tarr Zoltán leleplező mondatai, folyamatosan magyarázkodnak a tiszások – számolt be róla az Ellenpont.

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Tarr Zoltán az etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak. Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Mint korábban a lap is beszámolt róla, az Index birtokába került feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak.

Progresszív adózást akarnak a tiszások

Az Ellenpont azt írja: Magyar Péter szokásosan hazugságról beszél, de az adóemelés komolyságát tükrözheti, hogy a Tiszát támogató Facebook-csoportokban nyíltan beszélnek a többkulcsos adó visszavezetésének szándékáról – és ezzel az adóemelésről.

Fotó: Ellenpont

Fotó: Ellenpont

Valójában azonban nem a gazdagoknak, hanem a magyar munkavállalók kétharmadának megvágná a fizetését a Tisza tervének megvalósulása a portál tájékoztatása szerint.

Fotó: Ellenpont

A poszt írója a portál szerint vagy nem emlékszik a 2010 előtti időkre, vagy szándékosan félrevezeti a csoportban lévő szimpatizánsokat. A tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy nem az adóbevétel nőtt, hanem a szürkegazdaság hízott a kormányváltást megelőzően, és rengetegen szegényedtek el a magas személyi jövedelemadó miatt.

Az anyák adómentességének eltörlését is támogatnák

Több Tisza-sziget Facebook-oldalán is megjelent Bokros Lajos azon gondolata, amelyben az anyák adómentességét világbajnok gonoszságnak nevezte és annak eltörlése mellett érvelt.

Fotó: Ellenpont

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.