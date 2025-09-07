szeptember 8., hétfő

Csúnya leégés

2 órája

A baloldali szakértő elismerte: Magyar Péter vesztett Kötcsén

Nagy Attila Tibor nem titkolta: szerinte Magyar Péter elszalasztott egy óriási esélyt. A baloldali elemző is kerek perec kijelentette: Orbán Viktor nyert, a Tisza Párt elnöke veszített Kötcsén.

MW
A baloldali szakértő elismerte: Magyar Péter vesztett Kötcsén

A baloldali elemző is kijelentette: Orbán Viktor nyert, Magyar Péter veszített Kötcsén

Fotó: Hatlaczki Balazs

Magyar Péter alulmaradt – nyilatkozta az Ultrahangnak Nagy Attila Tibor. A baloldali politikai elemző az adásról szóló Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: ha csak a két kötcsei beszéd között dőlne el a választás, akkor a Tisza simán kikapna. Magyar Péter képtelen volt élni a nagy lehetőséggel, a kormányfő intellektuálisan, összeszedettségben lényegesen jobb beszédet mondott – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor lecsapta a magas labdát
Fotó: Fischer Zoltán / Forrás: MTI

Az elemző hozzátette, hogy más is befolyásolja a választói magatartást, például az élelmiszer-infláció. 

Az Ultrahang adását itt lehet megnézni: 

