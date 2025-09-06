szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

24°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Régi új arcok

2 órája

A Tisza Párt gazdasági szakértőjeként léphet újra színre Bod Péter Ákos

Címkék#szakértő#Bod Péter Ákos#Tisza Párt#Magyar Péter#Kötcse

Magyar Péter bejelentette, hogy vasárnap, a kötcsei balhéján legalább két új gazdasági szakértőt is bemutat. Sajtóinformációk szerint az egyik tiszás szakértő Bod Péter Ákos, bukott ipari és kereskedelmi miniszter lehet.

MW
A Tisza Párt gazdasági szakértőjeként léphet újra színre Bod Péter Ákos

Bod Péter Ákos lehet a Magyar Péter által beharangozott egyik tiszás szakértő

Forrás: mw

Fotó: Hatlaczki Balazs

Legalább két gazdasági szakértőt fog vasárnap bemutatni Magyar Péter Kötcsén, ahova balhézni és provokálni megy a Tisza elnöke. Minderről az ATV-ben beszélt pénteken Magyar Péter. 

825_5787, Bod Péter Ákos a Tisza lelkes híve
Bod Péter Ákos, a Tisza Párt lelkes híve lehet Magyar Péter egyik jelöltje
Fotó: Gál Gábor / Forrás: MW

Az egyik ilyen szakértőjelölt Bod Péter Ákos, Antall József által bő egy évig hivatalban tartott, bukott ipari és kereskedelmi miniszter lehet

– írja a Tűzfalcsoport cikkére hivatkozva a Magyar Nemzet. 

A lap a portál nyomán rámutat arra, hog ez a választás kézenfekvő lehet, 

a volt jegybankelnök többször szerepelt a Tisza házi csatornáján a Kontroll.hu-n és több ponton átfedést mutat a programja a Tisza Párt gazdasági előirányzataival.

A portál cikke szerint például a Tisza Párt kiszivárgott munkaanyagában található progresszív adózás kérdése. 

Bod Péter Ákos ugyanis február végén a győri Híd Tisza-sziget vendégeként arra utalt, ha 2026-ban a Tisza nyer és alakít kormányt, Magyar Péterék át kell gondolniuk, hogy az egykulcsos szja-rendszerről áttérnek a többkulcsos modellre, 

valamint arról is beszélt, hogy a Tisza szakmai csoportjával is találkozott, ahol egyeztettek a többkulcsos adó bevezetéséről.

Felidézték azt is, hogy Bod Péter Ákos aláírta júniusban a félszáz úgynevezett közéleti szereplő írt támogató hangvételű nyílt levelet az ukrán népnek, 

2022 májusban pedig a rezsicsökkentést támadta

 – a részleteket és a teljes cikket ide kattintva tudja elolvasni. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu