szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

19°
+24
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Illegális bevándorlás

2 órája

Brüsszeli nyomás: a határvédelem miatt állítanák le az uniós pénzeket

Címkék#Manfred Weber#Magyar Péter#Ursula von der Leyen

Szánthó Miklós közösségi oldalán arra figyelmeztetett, hogy Magyar Péter brüsszeli szövetségesei azt sürgetik: a magyar határvédelem miatt függesszék fel hazánk uniós támogatásait.

MW
Brüsszeli nyomás: a határvédelem miatt állítanák le az uniós pénzeket

Magyar Péter és Manfred Weber Budapesten

Forrás: AFP

Fotó: Kisbenedek Attila

„Az Európai Parlament aggályai a migránsok, menedékkérők és menekültek alapvető jogaival kapcsolatosak, ezért felhívja a bizottságot, hogy fagyassza be a forrásokat – áll abban a hazánkról szóló jelentéstervezetben, melyet Magyar Péter kollégái nyújtottak be hétfőn az EP LIBE-bizottságának” – írta Szánthó Miklós egy Facebook-bejegyzésében.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója
Fotó: Ladóczki Balázs / Forrás: Magyar Nemzet

Hozzátette:

Az elmúlt egy-két napban a baloldali »sajtó« heves kritikával illette az Alapjogokért Központ Csak egy rossz választás, és mi is bevándorlóország leszünk kampányát. A kifogások fő fókusza az »az a baj, hogy továbbmennek« elvi alapjain álló fake news részéről az volt, hogy az »uszító« kampány feleslegesen keveri az indulatokat, és azzal »riogat«, hogy Magyar Péter beengedné a migránsokat – tudniillik a kampány azt is valóban bemutatja, hogy Magyar Péter, Manfred Weber és Ursula von der Leyen (tehát az Európai Néppárt) bizony migrációpárti, és Magyarországból bevándorlóországot akar csinálni.

„Nem mintha az elmúlt tíz év nem bírna ez ügyben elegendő bizonyossággal, a minap Magyar Péter brüsszeli barátai szolgáltak – részünkről viszonzatlanul maradó – segítséggel. 

A Magyarország ellen korábban indított jogállamisági eljárás részeként ugyanis a Tiszát is a soraiban tudó Európai Néppárt EP-képviselője, Michal Wawrykiewicz és a Néppárttal együtt mozgó zöldpárti Tineke Striek hétfőn bemutatta hazánkról szóló jelentéstervezetét

– mutatott rá.

Szánthó Miklós kiemelte: a dokumentum azt követeli az Európai Bizottságtól, hogy fagyassza be a Magyarországnak járó uniós forrásokat, mert Magyarország a migránsokat feltartóztatja és kitoloncolja (tehát mert határkerítést épített), a legtöbb migránstól megtagadja a Magyarország területére való belépést és a menekültügyi eljáráshoz való hozzáférést (tehát mert a legszigorúbb migrációs politikát folytatja), meghosszabbította a tömeges bevándorlás nyomán kihirdetett veszélyhelyzetet, amely számos korlátozást von maga után a migránsok polgári és eljárási jogaiban (tehát mert legfeljebb az ország külföldi nagykövetségein lehet menedékkérelmet előterjeszteni), továbbá hogy az úgynevezett Stop, Soros! jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősítette a migránsoknak nyújtott támogatások különböző formáit (tehát mert bünteti a Soros-hálózat migrációszervezését).

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu