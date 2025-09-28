szeptember 28., vasárnap

Nem áll le az álhírgyár

3 órája

Dezinformációs tevékenységet folytat Magyar Péter

Címkék#Tisza Párt#Magyar Péter politikája#Magyar Péter

Nem ez az első eset, hogy Magyar Péter politikai haszonszerzés céljából nyilvánvaló hazugságokkal haknizik. Ezúttal a Szőlő utcai álhírbotránnyal kapcsolatban folytat masszív dezinformációs tevékenységet a Tisza Párt elnöke – írja a Magyar Nemzet.

MW

Még a szombati napon is közölt olyan posztokat hivatalos Facebook-oldalán Magyar Péter, amelyben Semjén Zsolt szerepét firtatja a Szőlő utcai álhírbotránnyal kapcsolatban. Mindezt annak ellenére teszi, hogy már napok óta nyilvánosak az információk, miszerint az Igazságügyi Minisztérium jelentése tisztázta: 

a Szőlő utcai javítóintézet körüli botrányban nem merült fel pedofil bűncselekmény gyanúja, és politikus neve sem szerepel az ügyben 

– írja a Magyar Nemzet. 

Magyar Péter_Mk_0008
Magyar Péter Szekszárdon
Fotó: Makovics Kornél / Forrás: Tolnai Népújság

A vizsgálat ugyanakkor rámutatott egy különösen érzékeny pontra: idegen titkosszolgálati szálak is megjelennek a történetben. A lap leszögezi: a dokumentum két nevet emelt ki: Kuslits Gáborét és Káncz Csabáét. Kuslits Gábor tanúkénti meghallgatásán a korábban adott interjújában megfogalmazott állításokkal kapcsolatban kifejtette, hogy a sajtóban megjelent politikusok nevét ő sehol és semmikor nem mondta. Elmondása szerint az állítását szóbeszédre alapozta. 

Káncz Csaba tanúkihallgatása során pedig azt állította, konkrét bizonyítékokkal nem rendelkezik, arra a kérdésre, honnan van információja, azt válaszolta, hogy egy országosan ismert befolyásos politikai család tagja mondta ezt neki. 

Azóta az is kiderült, hogy a Szőlő utcai ügy kulcsfigurájának köze van a brit MI6 titkosszolgálathoz, ahogy Márki-Zay Péterhez és tavaly óta Magyar Péterhez is.

Magyar Péter nemrég arról hazudozott, hogy a kormány által elindított Otthon start program miatt már most 20 százalékkal emelkedtek az árak, majd ősszel még ugyanennyit fognak A Tisza Párt elnöke teljes pályás letámadást indított az Otthon start program ellen: 

először országjárása mezőhegyesi megállóján hergelte a népet.

– Most is bevezetnek egy programot, aminek az az eredménye, hogy két hét alatt húsz százalékkal nőnek az ingatlanárak, nem csak Budapesten, mindenhol – hangoztatta, majd hosszasan bizonygatta állítása igazát, azzal alátámasztva, hogy állítólag ezt több fiatal is megerősítette neki. Mindezt megtoldották még azzal, hogy a Tisza Párt még Facebookon is szentelt egy posztot a témának, amiben kiemelték, az árak a jövő évben még ezenfelül is emelkedni fognak 20 százalékot.

Magyar Péter ezután Gyulán és Tiszakécskén is folytatta a rémhírkeltést.

Nemrég Magyar Péter a Gulyáságyú Médiára hivatkozva arról kezdett álhírgyártásba, hogy Orbán Viktor zebrákat tart Hatvanpusztán. Az ügyben végül a Vál-völgye Vadásztársaság öntött tiszta vizet a pohárba. A Vál-völgye Vadásztársaság nevében szeretnénk pár mondatot hozzáfűzni az elmúlt hónapokban teljesen értelmetlen és a valóságtól egészen elrugaszkodott »zebraügy« kapcsán. 

Az említett zebrák és más, a cikkekben leírt állatok tartása minden esetben a hatályos jogszabályok betartásával és engedélyekkel történik

– írták. Kiemelték, az állatok rehabilitált egyedek minden esetben.

A cikk folytatása a Magyar Nemzet oldalán olvasható. 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI)
 

 

