26 perce
Hadjáratot indít a „baloldali terrorizmus” ellen Trump
Az amerikai elnök szerint „ideje fellépni a háttérben álló finanszírozók ellen”.
Donald Trump amerikai elnök
Forrás: MTI/EPA pool
Fotó: Neil Hall
Donald Trump bejelentette, hogy kormányzata kampányt indít a „baloldali terrorizmust” finanszírozó körök felszámolására – írja a Magyar Nemzet.
A lap cikke szerint
nyíltan megnevezték a Demokrata Párt két legjelentősebb adományozóját Soros Györgyöt és Reid Hoffmant.
Az amerikai elnök utasítása értelmében egy munkacsoport áll az élére az akciónak, amely több kormányzati szervet is bevon, köztük a pénzügyminisztériumot. Céljuk „azon pénzügyi hálózatok feltárása és felszámolása, amelyek belső terrorizmust és politikai erőszakot finanszíroznak”.
Szijjártó: egy antifa terrorista oldalára állt az Európai ParlamentA miniszter szerint az Antifát terrorszervezetté kell nyilvánítani.
A baloldali terrorizmus kapcsán péntek reggeli rádióinterjújában Orbán Viktor miniszterelnök is példaként említette meg az antifa ügyét:
Akit nem védenek a mentelmi jog kiadásával, azt meg is büntették
– fogalmazott Orbán Viktor.
További részletekért kattintson.