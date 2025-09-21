szeptember 21., vasárnap

Kezdődik

5 órája

Elindult a Fidesz szórólapkampánya: minden magyar család bukna a Tisza-adóval + videó

Négymillió háztartáshoz juttatják el a Fidesz aktivistái azt a szórólapot, amelyen a Tisza-adó következményeire hívják fel a figyelmet.

Elindult a Fidesz szórólapkampánya: minden magyar család bukna a Tisza-adóval + videó

A Tisza-adó a budapestiek és a vidékiek fizetését is csökkentené. Aktivistáink már úton vannak és mindenkihez, eljuttatják az igazságot: átver a Tisza! – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra - vette észre a Magyar Nemzet.

 

Új honlap indult, a tisza-ado.hu oldalon

mindenki kiszámolhatja, mennyit venne el tőle a Tisza.

A budapesti Fidesz elnöke az aktivistákkal közösen indult szórólapokat osztogatni, amelyeken azt mutatják be, hogy a Tisza-adó mennyi pénzt venne ki az emberek zsebéből.

A teljes cikkért kattintson ide. 

