Az Igazság órája

56 perce

Elvesztette 2025-öt, szárad a Tisza, ebből a spirálból nehezen fog kijönni (videó)

Tarr Zoltán az etyeki beszéd után pont úgy magyarázkodik, mint Gyurcsány Ferenc az őszödi beszédet követően.

MW
Elvesztette 2025-öt, szárad a Tisza, ebből a spirálból nehezen fog kijönni (videó)

Tarr Zoltán

Forrás: MTI

Fotó: Bodnár Boglárka

Bár még van hátra néhány hónap az évből, én azt mondanám, hogy a 2025-ös évet elveszítette a Tisza Párt – mondta el Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös műsorában Talabér Krisztián, a Nézőpont Intézet gazdasági elemzője. Magyar Péter rögtön egy előrehozott választás követelésével indított az évet. Aztán volt egy kongresszus, ahol már elvárás volt, hogy embereket mutasson be, valamit lássunk a Tisza Párt mögötti tartalomból, ez nem sikerült. A nyári hónapokat gyakorlatilag végignyaralta Magyar Péter és az látszott a felvételeken, hogy egyre inkább érdektelenné válik az a fajta országjárás, ami 2024-ben még sikere volt a Tisza Pártnak. Eljutottunk a nyár végéig, ez egy teljes összeomlás volt a párt számára, és az őszi nyitány sem sikerült – foglalta össze Nézőpont gazdasági elemzője.  

A Tisza-csomag és a Tisza adó, a Tisza megszorítási és adóemelési terveinek nyilvánosságra kerülése után

 Tarr Zoltán alelnök éppen úgy magyarázkodik, mint Gyurcsány Ferenc az őszödi beszéd kikerülése után 

– hívta fel rá a figyelmet Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője. Ez egy őszinte beszéd volt, csak ebben a közegben nem lehet őszintén beszélni – mondja Tarr Zoltán. Mit mondott Gyurcsány Ferenc? Igazságbeszéd volt, csak hát a politikai ellenfelek kiforgatták. Ha egymás mellé rakjuk a magyarázkodásokat név nélkül, akkor nehéz lesz megmondani, hogy ezt Gyurcsány mondta az őszödi beszédről, vagy Tarr Zoltán mondta az etyeki beszédről – fejtette ki az elemző. 

Kezdenek összecsapni a hullámok a Tisza Párt feje fölött

 – mondta Talabér Krisztián. Merőben mást gondolnak Ukrajnáról, az illegális migrációról és az adópolitikáról, mint a magyar emberek többsége. Ez mind, mind tovább ássa az árkot a magyar emberek és a Tisza Párt között. Most már a kormányzóképességet kérik rajtuk számon a választók, innentől kezdve nem fognak tudni kijönni ebből a spirálból – hangsúlyozta az elemző.  

Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter katonai tanácsadójának agressziója kapcsán (amikor ellökte magától a Mandiner munkatársát) Zila János emlékeztetett, hogy erre az után került sor, miután az újságíró rákérdezett Ruszin-Szendinél a Tisza Párt adóterveire.

 Az agresszió, a kemény fellépés abból a félszből, frusztrációból adódik, virul ki, hogy lebuktak, lehullt a lepel azokról a tervekről, amelyekben a választók nem értenek velük egyet 

– mondta az Alapjogokért Központ elemzője. 

Az Igazság órájának fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg: 

 

