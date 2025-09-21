Fegyverbotrány: újabb kínos felvételek kerültek elő Ruszin-Szendi Romuluszról

Kínos felvételek bukkantak fel újra, amelyen ismét egy gyanús tárgy látszik Ruszin-Szendi Romulusz jobb oldalán, a ruhája alatt, hasonlóan a szeghalmi eseményhez. Ez alapján valószínűsíthető, hogy Magyar Péter bizalmasával és tanácsadójával nem egyszer fordult elő, hogy dzsekije „vesetájékon hullámot vetett” – írja a Mandiner.

Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz egy fórumon

Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás: MW

Mint ismert, az elmúlt hetekben újabb botrány rázta meg a közéletet: Ruszin-Szendi Romuluszról, Magyar Péter botrányról botrányra bukdácsoló emberéről kiderült, hogy egy fegyvernek látszó tárggyal ment el egy lakossági fórumra. Azonban úgy tűnik, a fegyverbotrány még nem ért véget, hiszen egy korábbi felvétel alapján nem az említett fórum volt az egyetlen alkalom, ahol Ruszin-Szendi Romulusz ruhája alatt látszik, hogy van valami gyanús eszköz.