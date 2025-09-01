Rétvári Bence a Tisza-adóról: ami Gyurcsánynak Balatonőszöd, az a Tisza Pártnak Etyek (videó)

A Tisza Párt álhíreket terjeszt az oktatással kapcsolatosan is

Magyar Péterék azt is erőszakosan terjesztik, hogy az iskolákban a gyerekek szemetet kapnak, mert a kormány állítólag nem költ elég pénzt az étkeztetésre. Ennek kapcsán Rétvári Bence elmondta, Magyar Péter itt is több tízezer ember munkáját nézi le, egyetlen mozdulattal lesepri az asztalról, mondván, hogy ők semmit sem tudnak és mindent rosszul csinálnak. Mindeközben a kormány megtízszerezte azt a költségvetést, amit az iskolai gyümölcsökre költenek, a szociális étkeztetés költségkerete pedig a költségvetésben 32 milliárd forintról 140 milliárd forint fölé nőtt.

„Valamiért 15 évig neki jó irányba mentek a dolgok, aztán hirtelen, amikor megszűntek a jól fizető állásai, hirtelen rossz lett a menza és senki sem végzi jól a dolgát”

– hangzott el a műsorban.

Ez teljesen egybevág azzal, hogy egy beszédében Magyar Péter azt mondta, majd a 106 körzetben 106 Magyar Pétert indítanak, akik Magyar Péterre változtatják a nevüket. Neki nincs szüksége senki tanácsára, de ez nyilván előbb-utóbb nagy bukáshoz vezet majd

– tette hozzá.

A balliberális sajtó eközben azzal hergel, hogy annyira drága az iskolakezdés, hogy személyi kölcsönöket kellett felvennie az embereknek. Rétvári Bence elmondta, sokkal könnyeb most a szülők helyzete, mint volt az MSZP–SZDSZ-es időszakban – az ezzel kapcsolatos részleteket elolvashatja a Magyar Nemzet cikkében.

Magyar Péter és a sajtószabadság

Szalai Zoltán, a Mandiner főszerkesztője volt a műsor másik vendége, ő arról beszélt többek között, hogy

Magyar Péter börtönnel fenyegette meg a sajtó munkatársait, csak mert le merték írni, amit Tarr Zoltán mondott.

Nyilván ezen összességében azért mosolygunk, mert látszik, hogy tényleg teljesen idegállapotba került Magyar Péter, és elszabadult a klaviatúra. Leírta, hogy ez hogyan fog működni az elkövetkezendő időszakban, de azért ha belegondolunk, ez tényleg félelmet keltő. Bűncselekménynek akarja minősíteni gyakorlatilag a neki nem tetsző híreket. Ha baja lesz valamivel, arról azt mondja, hogy ez rosszhiszeműen valótlanságot állított

– mondta.