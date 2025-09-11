Helyreigazítás a 2025. február 17. napján megjelent „Csatlakozott a Tisza Párthoz a Magyar Olimpiai Bizottság bukott elnöke” című cikkünk miatt

A Csatlakozott a Tisza Párthoz a Magyar Olimpiai Bizottság bukott elnöke című cikkünkben valótlanul híreszteltük, hogy dr. Kulcsár Krisztián Gábor a 2020-as Magyar Olimpiai Bizottság elnökké történt újraválasztása után titokban és saját maga emelte több mint duplájára, 1,2 millió forintról 2,6 millió forintra a saját havi fizetését. A valóság ezzel szemben az, hogy a fizetésemelésről a Magyar Olimpiai Bizottság 2020. szeptember 2. napján tartott elnökségi ülésén az 52/2020/Elnökségi határozattal a Magyar Olimpiai Bizottság elnöksége döntött 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással. A határozat elfogadta a MOB főtitkárának, Vékássy Bálintnak azon előterjesztését, amely a MOB elnöke havi tiszteletdíját 2,6 millió forintra javasolta felemelni, összhangban más nemzeti olimpiai bizottságok elnöki tisztét betöltő személy javadalmazásával.