Helyreigazítás A Tisza Párt új embere 125 millió forint közpénzt tüntetett el korábban a MOB elnökeként című cikkünk miatt

A 2025. február 21. napján közzétett „A Tisza Párt új embere 125 millió forint közpénzt tüntetett el korábban a MOB elnökeként (videó)” című cikkünkben azt a való tényt, hogy Kulcsár Krisztián a MOB elnökeként 2017 és 2022 között 125,68 millió forint tiszteletdíjban és költségtérítésben részesült, abban a hamis színben tüntettük fel, hogy Kulcsár Krisztán ehhez az összeghez törvénytelen eszközökkel jutott hozzá.