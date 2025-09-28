HM: háromszor is hazudott egy nyilatkozatában Ruszin-Szendi Romulusz

A miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarország nélkül nem lehet hatékony drónfalat építeni Európa keleti határán. Szerintük ugyancsak téves megállapítást tett az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat szeptember 25-i bemutatójával kapcsolatban, azon ugyanis

a Magyar Honvédség teljes képességspektrumát, benne drónvédelmi képességet is alkalmaztak, és Gripen vadászgépek is hajtottak végre feladatokat.

„Alaptalan az a kijelentése is, hogy Magyarország elszigetelődne a NATO-ban és az EU-ban. Cáfolja ezt a drónvédelemről tartott egyeztetésen való részvétel, továbbá az Adaptive Hussars 2025, amely éppen az összhaderőnemi és nemzetközi együttműködés legnagyobb példája, amelyben NATO- és EU-tagországok katonái is részt vettek” – zárta közleményét a Honvédelmi Minisztérium.

