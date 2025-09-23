2 órája
Így bújik ki Magyar Péter a felelősségre vonás alól
Az Európai Parlament jogi bizottsága kedden a zárt ajtók mögötti szavazáson úgy döntött, hogy nem függesztik fel sem Magyar Péter, sem Dobrev Klára mentelmi jogát. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Magyar Nemzetnek arról beszélt, hogy a döntés azt az üzenetet közvetíti a társadalomnak, hogy a jogi felelősség alól politikai eszközökkel ki lehet bújni.
Magyar Péter és Dobrev Klára megúszta. Ez a döntés nemcsak a két ellenzéki politikus személyes ügyéről szól, hanem komoly politikai üzenetet hordoz. Brüsszelben újabb politikai paktum született, amely a magyar jogállamiság rovására védi a globalista erők szövetségeseit. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég jogi szakértője a Magyar Nemzetnek elmondta álláspontját az ügyről.
A brüsszeli gyakorlat az, hogy a globalista fősodorral egyetértőket szinte soha nem adják ki a hatóságoknak, a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló eljárás pedig rendkívül hosszas, végső soron pedig nem jogi, hanem politikai alapon egy politikai testület hozza meg a döntést
– fejtette ki Ifj. Lomnici Zoltán. A szakértő felidézte: Magyar Péter 2024-ben EP-képviselőként szerzett mentelmi jogot, amely mögé azóta több büntetőügyben is „elbújhatott”.
A Magyar Péter mellett álló baloldali közgazdász ismét a magyar családpolitikát bíráltaA Tisza Párt körül mozgó közgazdász szerint nem észszerű dolog az anyák szja-mentességének kibővítése.
Az egyik legismertebb esetben a vád szerint egy budapesti szórakozóhelyen elvette egy férfi telefonját, majd a Dunába dobta. Bár a Legfőbb Ügyészség kérte a mentelmi jog felfüggesztését, az EP Jogi Bizottsága hónapok óta halogatta az ügy napirendre tűzését.
Ha egy bizottság már döntést hozott arról, hogy egy ügyet napirendre vesz, annak későbbi levétele önkényes döntés benyomását kelti. Ez a gyakorlat felvetheti a joggal való visszaélés gyanúját, amely sérti mind az érintett tagállam szuverenitását, mind a mentelmi eljárás jogszerű garanciáit
– hangsúlyozta Lomnici.
Sérülhet a törvény előtti egyenlőség
Az alkotmányjogász rámutatott: „A mentelmi jog eredetileg nem a büntetlenséget biztosítja, hanem a képviselői munka függetlenségét védi”.
Ha azonban politikai alku tárgyává válik, azzal »a mindenkit megillető törvény előtti egyenlőség elvének semmibevétele« történik meg
– hangsúlyozta. Szerinte ennek súlyos következményei lehetnek:
- azt az üzenetet közvetíti, hogy egy „brüsszeli hátszéllel” rendelkező politikus bármit megtehet, hiszen nem vonható felelősségre,
- tovább mélyíti a magyar társadalom bizalmatlanságát az EU intézményei iránt,
- és aláássa a jogállami garanciákat.
A teljes cikket ITT tudja elolvasni.
Szijjártó: egy antifa terrorista oldalára állt az Európai ParlamentA miniszter szerint az Antifát terrorszervezetté kell nyilvánítani.