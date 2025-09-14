A magyarok világosan kimondták, nem kérnek az illegális migrációból

„Tíz éve szóltunk: ha a migráció kérdésében egy ország egyszer hibázik, annak visszafordíthatatlan következményei lesznek. Ahol a gyenge kormányok gyenge vezetői beengedték a migránsokat, onnan soha többé nem lehet kirakni őket. A következmények pedig beláthatatlanok” – húzta alá.

Egy friss jelentés szerint Svédországban 280 tinédzser lány ellen folyik eljárás emberölés miatt. Megdöbbentő részleteket tártak fel a svéd ügyészek a svédországi bűnbandákról. Ennek alapján egyre gyakrabban toboroznak tizenéves lányokat brutális bűncselekményekre, beleértve a bérgyilkosságokat is.