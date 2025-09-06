1 órája
A köztársasági elnök és a miniszterelnök is búcsúzott Kásler Miklóstól
Életének 76. évében szeptember 5-én, pénteken meghalt Kásler Miklós Széchenyi-díjas egyetemi tanár, volt miniszter. Orbán Viktor miniszterelnök és Sulyok Tamás köztársasági elnök a közösségi oldalán búcsúzott a professzortól.
Kásler Miklós Széchenyi-díjas egyetemi tanár 75 évet élt
Forrás: Sulyok Tamás Facebook-oldala
Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben búcsúzott a 75 évesen pénteken elhunyt Kásler Miklóstól.
A gyógyítás volt mindene. Akinek tudott, segített, akit lehetett, meggyógyított. Saját küzdelmében azonban végül alulmaradt. Nyugodj békében, Professzor Úr!
– írta a kormányfő.
Sulyok Tamás köztársasági elnök szintén a közösségi oldalán búcsúzott.
Isten nyugosztalja, Professzor Úr!
– írta.
A súlyos betegség után, 75 éves korában elhunyt Kásler Miklóst a Belügyminisztérium a saját halottjának tekinti, temetéséről később gondoskodnak.