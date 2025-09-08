Kötcse
2 órája
Kiemelkedő nézettség: több mint félmillióan követték vasárnap a Hír TV-t
A vasárnapi kötcsei közvetítés kiemelkedő nézettséget hozott a Hír TV-nek, megelőzve a többi hírcsatornát.
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2025. szeptember 7-én
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Fotó: Fischer Zoltán
Vasárnap a Kötcse 2025 című műsor és a miniszterelnök beszéde több mint félmillió nézőt vonzott. Ebben az időszakban a Hír TV a felnőtt lakosság körében a második legnézettebb csatorna volt, míg a teljes napot tekintve a legnézettebb hírcsatornának bizonyult.
5 órája
A Tisza-szimpatizánsok akasztással fenyegették a közmédia munkatársait (videó)
