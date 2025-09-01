4 órája
Kocsis Máté nem finomkodott: Tarr Zoltán gyáva, retteg és letagadja a saját szavait
Még a saját propagandájának sem nyilatkozhat Tarr Zoltán – reagált Kocsis Máté arra, hogy a tiszás politikus a balliberális Telexnek sem mondhatott semmit, miután leleplezte pártját. Tarr egy etyeki fórumon elismerte: a kampányban bármit hazudhatnak, a választási éjszakán viszont elfelejthetik mindazt, és egyúttal kiszivárogtatta a Tisza Párt tervezett brutális adóemelésének részleteit.
A húsz éve sikkasztási ügybe keveredett Tisza-alelnök annak ellenére, hogy református lelkész végzettsége van (bár lelkészi szolgálatot sosem bíztak rá), az elmúlt másfél évben szépen eltanulta a gátlástalan hazudozást Magyar Pétertől – fogalmazott a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.
Ez a gyáva alak retteg és a saját szavait is letagadja. Ma ugyanis megkereste őt a Telex nevű ellenzéki propagandalap, hogy egy mosdató cikket írhasson róla (ami el is készült), de Tarr nem mert nyilatkozni már nekik sem, vagy nem engedték neki, inkább bebújt egy pártközlemény mögé
– hívta fel a figyelmet Kocsis Máté, majd így zárta a posztját:
Figyelj, Tarr! Ha olyan szuper adó-javaslataitok vannak, mint most hazudod, meg a Telex is, akkor miért kell titkolni a választásokig? Tudod kit nézzetek hülyének, szerencsétlen hamis gazemberek! Ezt elszúrtad, át akartátok verni az embereket, de ők láttak már ilyet 2006-ban, és tudjuk, mi lett a vége.
