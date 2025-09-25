1 órája
Gulyás Gergely: hatalmas veszélyt jelentene Magyarország számára a leválás az orosz olajról (élő)
Jönnek a legfrissebb kormányzati döntések.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 25-én
Forrás: MTI
Fotó: Bruzák Noémi
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtökön 9:30-tól sajtótájékoztatót tart, amelyen ismertetik a kormány legújabb döntéseit.
Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.
Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni:
A fix 3 százalékos hitel ügyintézése folyamatos és gördülékeny, naponta átlagosan ezren érdeklődnek a konstrukció iránt – számolt be a kormányinfón Gulyás Gergely – írja tudósításában a Magyar Nemzet. A Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte: eddig mintegy 15 ezren igényelték a kedvezményes otthonteremtési hitelt. Augusztusról szeptemberre 31 százalékkal nőtt az ingatlaneladással kapcsolatban feladott hirdetések száma.
A kormány szerdai ülésével kapcsolatban a tárcavezető kiemelte: áttekintették a családtámogatások rendszerét, és azt a megállapítást tették, hogy jelentős eredményeket sikerült elérni az elmúlt tizenöt évben a családalapítás terén.
A munkát és a családalapítást egyaránt büntető többkulcsos helyett egykulcsos adót vezettünk be, és jövőre már csaknem 5000 milliárd forintot szán a kormány a családok támogatására
– jelentette ki Gulyás Gergely. Hozzátette: az elmúlt években összesen 350 ezer család kapott segítséget a saját otthon megteremtéséhez. Hangsúlyozta: minden családtámogatással kapcsolatos döntés fedezete biztosított az idei és a jövő évre is.
A miniszter beszámolt róla, hogy a nemzeti konzultációban lesz kérdés Magyarország energiaellátásáról, energiabiztonságáról is. Arra várnak választ, hogy Magyarország az oroszoktól vagy más forrásból szerezzen-e be gázt. Ugyanis vita van az orosz energiahordozókról való leválásról, mert az nagy kockázattal jár. Felhívta a figyelmet az IMF jelentésére, amely szerint 2027 végére az orosz embargó komoly hatással lesz a magyar gazdaságra: akár a GDP 4 százaléka is rámehet. Tízmilliárd dollárba kerülne a leválás úgy, hogy közben az energiabiztonság nem garantálható.
A kormány úgy látja, hogy hazánk jövője szempontjából kulcsfontosságú, hogy Oroszország és Magyarország között az energiabeszerzés kapcsán a kapcsolat fennmaradjon. Újságírói kérdésre a tárcavezető beszámolt Orbán Viktor és Donald Trump amerikai elnök telefonbeszélgetéséről is. Emlékeztetett: a leválást az orosz gázról az EU évek óta próbálja kikényszeríteni. Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy hazánk miért ragaszkodik a biztos energiabeszerzési forrásokhoz. A kormányfő elmondta, hogy az ország érdekében a rezsicsökkentéshez elengedhetetlen döntéseket hozta meg, és Donald Trump megértette ezeket a szempontokat. Magyarország mindenki másnál többet tett az energiabeszerzés diverzifikációja érdekében – emlékeztetett Gulyás Gergely. Ahhoz, hogy legyen földgáz, valakivel hosszútávú szerződést kell kötni, a kőolajnál még nehezebb a helyzet, mert az adriai vezeték kapacitásával kapcsolatban vannak problémák. Nem biztos, hogy tudunk vásárolni, de az igen, hogy lényegesen drágább lenne. Hazánknak nincs biztos alternatívája az orosz kőolajra – mutatott rá.
Gulyás Gergely kitért a fegyverpénz kérdésére is. Bejelentette: a kifizetés februárban fog megtörténni, és megkapják majd a határvadászok és a rendőr-, illetve honvédtiszt-jelölt hallgatók is.
A kormány csütörtöki ülésén tárgyalt a Szőlő utcai intézet ügyéről is.
– Egy büntetőügyről van szó, amihez példátlan rágalmazás társul, az ügyben kiskorú érintett és gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény nem merült fel. Azonban külföldi titkosszolgálati szál is felismerhető az ügyben – jelentette ki Gulyás Gergely.
Emlékeztetett: a kormány volt az, amely szigorította a gyermekekkel szemben elkövetett bűncselekmények büntethetőségét, ennek eredményeként indult eljárás az ügyben is. Kiemelte, hogy
büntetőeljárást kell indítani azon személyek ellen, akik alaptalanul rágalmaztak meg közéleti személyiségeket.
A tárcavezető a kormányinfón arról is beszámolt, hogy komoly veszély fenyegeti a hazai szőlészetet, a 22 történelmi borvidékből tizenötnél jelen van az aranyszínű sárgaság nevű betegség. Az ügyben a kormány úgy határozott, hogy több mint kétmilliárd forintot ad a betegség terjedésének megfékezésére.
– A teljes magyarországi szőlőállomány veszélyben van – jelezte a miniszter. Hozzátette: a kormány később fog tárgyalni a borászok kártalanításának ügyéről.
Az Európai Bizottság Magyar Péter mentelmi jogával kapcsolatos döntését úgy értékelte, hogy a kormány álláspontja szerint
a közvádas bűncselekményekre nem alkalmazható a mentelmi jog.
– Az világosan látszik, hogy a Tisza Párt elnökének Brüsszelnek köszönhetően nem kell felelnie a bíróság előtt. Tűrhetetlen és elfogadhatatlan, hogy egy ilyen ügyben a mentelmi jog kiadását nem támogatja bizottság – jelentette ki Gulyás Gergely.
Fegyverviselési ügyekkel is foglalkoztak a kormányülésen. A jogszabályok világosak: gyűlésen, tömegrendezvényen tilos töltött, éles fegyvert viselni – hívta fel a figyelmet a miniszter. Szerinte Ruszin-Szendi Romulusz cselekedete felelőtlenség volt, ráadásul gyülekezési jog hatálya tartozó rendezvényen követett el szabálysértést.
Egy olyan írott szabályt szegett meg a tiszás altábornagy, amire az elmúlt harmincöt évben nem volt példa.
A tárcavezető szerint aki lőfegyverrel vesz részt egy politikai gyűlésen, annak nincs helye a közéletben, a megfelelő eljárásokat pedig le kell folytatni.
Vitályos Eszter kormányszóvivő ismertette az elmúlt időszak kormányzati fejlesztéseit. Külön kiemelte a tegnap átadott, felújított Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonal fejlesztését, valamint hogy egy ipari beruházás is történt Békéscsaba térségében. Utóbbi kapcsán hangsúlyozta: egy szingapúri alapanyaggyár fog oda letelepülni 2500 új munkahelyet teremtve, amit az állam 49 milliárd forinttal támogatott.
Gulyás Gergely újságírói kérdésre válaszolva leszögezte: elfogadhatatlan az Európai Bizottság agrártámogatásokra vonatkozó javaslata, a költségvetést pedig csak egyhangúsággal lehet elfogadtatni. Az agrárterületen kívül is van más problémás terület, remélhetőleg 2026 végére lesz uniós költségvetés, de semmiképpen sem a most beterjesztett formában – jelentette ki.