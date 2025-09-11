szeptember 11., csütörtök

Kormányzati döntések

54 perce

Címkék#Gulyás Gergely#kormányzati döntés#kormányinfó#Vitályos Eszter

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő sajtótájékoztatón ismerteti a kormány legfrissebb döntéseit. A kormányinfón bejelentést tesz Bóka János európai ügyekért felelős miniszter.

MW
Gulyás Gergely: októbertől postázzák a Tisza-adóról szóló nemzeti konzultációt

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón 2025. augusztus 25-én

Forrás: MTI

Fotó: Szigetváry Zsolt

Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük!

„Elindult a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési program” – közölte Gulyás Gergely a fix három százalékos hitelről. Mint kifejtette, piaci kamatozású hitelhez képest 10 millió forintonként havi 30 ezer forintot spórol, aki él ezzel a lehetőséggel. Így egy 50 milliós hitel eseté havi 150 ezret lehet spórolni – írja tudósításában a Magyar Nemzet. 

Az indulás zökkentőmentesen zajlott, egy hét alatt több mint 5 ezer kérelmet nyújtottak be. A rendszerváltoztatás óta nem volt ilyen otthonteremtési program, amelyre ennyi idő alatt ennyi kérelem érkezett volna be. Gulyás Gergely tájékoztatott: a szabályokat úgy alakították, hogy 3 százalék a maximum, de vannak olyan bankok, amelyek ennél alacsonyabb kamatért kínálnak hitelt. Az önerőszabályokat a Magyar Nemzeti Bank biztosította

– mondta Gulyás Gergely.

A tárcavezető tájékoztatása szerint

 3 hét alatt közel 30 ezer Otthon startos lakás megépítését célzó szándék érkezett a programirodához.

 Mint mondta, új lakások épülnek majd, amelyek árukat tekintve felső korlátozással rendelkeznek majd. Hozzátette: azt várják, hogy ezek a számok a következő hetekben tovább fognak nőni, és el fogják érni az 50 ezres számot is.

A miniszter szerint a programmal az is jól jár, aki nem veszi fel, ugyanis jelentősen mérséklődtek az albérletárak, máshol pedig az árak növekedése mérséklődött. Az albérletek helyett ugyanis sokan élnek a hitel lehetőségével, így enyhül a nyomás az albérletpiacon. Úgy vélekedett, a program beváltotta a hozzá fűzött reményeket, így valós segítség azoknak, akik saját ingatlanban szeretnének élni.

Októberben indul a nemzeti konzultáció a Tisza kiszivárgott adóemelési tervéról 

Gulyás Gergely kitért arra is, hogy a kormány tegnap tárgyalt a biztonsági helyzetről. A lengyeleket ért támadásról szólva elmondta, hogy a magyar kormány kiáll Lengyelország mellett. A Katarban történtekről elmondta, felvették a kapcsolatot a katari külügyminiszterrel, akiknek leszegettek: kiállnak Katar területi integritása mellett. Az orosz–ukrán háborúra kitérve hangsúlyozta, hogy közös érdekünk a béke, a harcok mielőbbi befejezése.

Tájékoztatása szerint a tegnapi kormányülésen döntöttek arról is, hogy nemzeti konzultáció indul a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési terve miatt. Mint mondta, kulcsfontosságú, hogy arról általánosságban, mind az szja-ról, mind a Tisza Párt tervéről megkérdezzék az emberek véleményét. Kiemelte: október elejétől tudják postázni az erről szóló kérdőíveket.

Ezután Vitályos Eszter kormányszóvivő részletezte az elmúlt időszak kormányzati fejlesztéseit.

 

 

