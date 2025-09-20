DPK– A Gyűlés
2 órája
Kövesse nálunk élőben Orbán Viktor beszédét a digitális polgári körök első országos találkozóján
A gyűlés 16:00-kor kezdődött.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
Elkezdődött a digitális polgári körök első országos találkozója, ahol délután 16 óra után Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond–írta a Magyar Nemzet.
– Találkozzunk 16 órakor a Papp László Sportarénában, vagy itt, a Facebookon! Mi már nagyon várjuk! – írta saját közösségi oldalán a kormányfő.
Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni:
A miniszterelnök beszédéről szöveges leírást adunk.
