Ugyanabban a luxusvillaparkban lakik Ruszin-Szendi Romulusz és Dálnoki Áron

Az Ellenpont hírportál információi szerint a két tiszás politikus ugyanabban a luxusvillaparkban lakik. Ruszin-Szendi Romulusz szomszédja Dálnoki Áron, aki kidolgozta Magyar Péternek a brutális adóemelési tervet, vagyis Dálnoki nemcsak átvitt értelemben áll közel a Tiszához.

MW
Ruszun-Szendi Romulusz ugyanabban a luxusvillaparkban lakik, mint Dálnoki Áron

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

Az Ellenpont birtokába került dokumentum szerint ugyanis Ruszin-Szendi Romulusz és Dálnoki Áron is a Perényi úti zárt villaparkban lakik – írja a portál cikkét szemléző Magyar Nemzet.

Dálnoki Áron, aki kidolgozta a Tisza Párt brutális adóemelési programját, amely szerint évi több tízezer forinttal több személyi jövedelemadót kellene befizetnie már az átlagos keresetű embereknek is, 

a cégjegyzék tanúsága szerint a Perényi út 33. alatt található társasház első emeletének négyes lakásában lakik, de ide van a cége is bejegyezve, míg Ruszin-Szendi a társasház mellett lévő másik épületben, az első emelet hármas szám alatt tulajdonol egy lakást. 

