Gulyás Gergely: látható összeget kapnak kézhez novemberben a nyugdíjasok (videó)
A kormány döntött a kiegészítő nyugdíjemelés mértékéről. Átlagosan a nyugdíjasoknak az idei évben a kormány 51 ezer 155 forintot fizet pluszban. Ezt novemberben és decemberben folyósítják – jelentette be Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. A sajtótájékoztatón a Miniszterelnökséget vezető miniszter elegánsan tette helyre a Magyar Péteréket mosdatni próbáló telexes propagandistát.
Vitályos Eszter, Gulyás Gergely
Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Máthé Zoltán
– A kormány mai ülésén döntött a kiegészítő nyugdíjemelés mértékéről, várható mérték már volt, de most meghatározták a véglegest – jelentette be a mai kormányinfó elején Gulyás Gergely - tudósított a Magyar Nemzet.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: A nyugdíjas-infláció mértéke 4,8 százalék, ezért visszamenőleg 1,6 százalékos emelés jár.
Átlagosan 47 200 forintot kapnak kézhez a novemberi nyugdíjjal az érintettek egy összegben, és a decemberi nyugdíj összege már magasabb lesz, mint az azt megelőző hónapokban.
– 1200 milliárd forintba fog ez kerülni, ez az összeg rendelkezésre áll a költségvetésben – jelentette ki a miniszter.
Nemzeti konzultációt indít a kormány
A kormány, Gulyás Gergely tájékoztatása szerint nemzeti konzultációt indít az adórendszerről, ez ugyanis fontos közéleti vita tárgyává vált. Úgy vélekedett: az az álláspont, amely szerint a választások után mindent meglehet tenni, nem megengedhető, ezért is fontos ez a konzultáció.
A tárcavezető a személyi jövedelemadóról szólva azt mondta, ez Magyarországon egykulcsos és alacsony, ezzel ellentétes elképzeléseket is képviselnek a magyar közéletben, erről is fontos megkérdezni a magyarok véleményét. A mostani adórendszer megváltoztatása Brüsszel érdeke, ehhez vannak emberei is Magyarországon.
Gulyás Gergely leszögezte: a közteherviselés kérdése mindenkinek fontos,
a kormány egyik legnagyobb teljesítménye az, hogy több mint egymillióval többen dolgoznak és járulnak hozzá a közös terhek viseléséhez.
Elfogadhatatlan az a vélemény, hogy választás után mindent lehet, Gyurcsányék annyival voltak ügyesebbek, hogy a választás után buktak le – jelentette ki a kormányszóvivő Tarr Zoltán lebukására célozva.
Otthon Start: Rengetegen nyújtottak be hiteligénylést
Úgy folytatta: a kormány meghallgatott egy beszámolót az Otthon startról, bár nagy adatok majd október 1. után fognak érkezni. Óriási volt az érdeklődés,
naponta több mint ezer ember nyújtott be hiteligénylést,
két hét után 10 ezernél is több hiteligénylés van a bankok előtt. Albérlőből tulajdonossá válni széles igényekkel találkozik, a fix 3 százalékos hiteltörlesztés lehetőségével sokan élnek. Jó hír, hogy az érdeklődés az egész országot megmozgatja: és nem csak a fővárosban, nagyjából lélekszámarányos a hiteligények megoszlása. Jót tesz ez a nemzetgazdaságnak, mert idén 10-15 ezer lakás építése indulhat meg, ez akár több 10 ezer álláshelyet teremt és a gazdasági növekedéshez is hozzájárul – sorolta Gulyás Gergely.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter megsérült testőréről szólva Gulyás Gergely elmondta: ez fél évvel ezelőtt történt, könnyebben sérült meg, és a saját fegyvere sült el. A helyzetet kivizsgálták, nagy titkokat nem rejt az ügy szerinte. A tárcavezető azt mondta, az testőr mulasztott, hibázott, ő volt ennek az egyedüli elszenvedője.
Gulyás Gergely Magyar Pétert és Tarr Zoltánt mosdatni próbáló telexes újságírónak azt mondta a párt az adóemelési terveiről, hogy ebben az ügyben hazudni kell, és majd a választások után visszatérnek rá. Gulyás Gergely a propagandalapnak azt mondta: érti, hogy a Tisza mosdatása valakinek ki lett osztva feladatnak, de attól még tény, hogy ők erről nem akarnak beszélni, csak a választások után.
Azt mondta: nagyon örülne, ha a kormánypártokat érő vádaknak legalább ilyen megalapozottsága lenne, mint a Tisza adóterveiről szólóaknak.
Az Alföldi tejről szólva azt mondta: vannak ágazatok, amelyek jók, ha magyar tulajdonban vannak. Szerinte jól ítélte meg Nagy Márton, hogy a tejgyártó vállalat eladása a magyar nemzeti gazdasági érdekekkel ellentétes. Úgy vélekedett: ha az eladó mindenképp eladná, annak örülnének, ha magyar magántulajdonban maradna, de akár az állam is tárgyalhat a felvásárlásról végső eshetőségként.
Ruszin-Szendi Romulusz jogszabályt sértett azzal, hogy fegyvert viselt nyilvános rendezvényen
Gulyás Gergely kijelentette: jogszabálysértő, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fegyvert viselt egy nyilvános rendezvényen annak ellenére is, ha van fegyverviselési engedélye. Ilyen cselekmény diktatúrákban szokás, ezt Magyarországra a Tisza Párt hozta be – szögezte le.
Migráció: Egyszer sem lehet hibázni
A röszkei határátkelőnél tíz évvel ezelőtt történt eseményekről úgy vélekedett: a migráció esetében egyszer sem lehet tévedni, terrorcselekmények és munkanélküliség, illetve antiszemitizmus lesz ennek az egyenes következménye.
Sokan már belátták, hogy Magyarországnak volt igaza, de ezért nem kértek bocsánatot tőlünk.
Gulyás Gergely egy másik kérdésre felelve elmondta: Márki-Zay Péterék hódmezővásárhelyi aszfaltrajzai uszításnak számítanak. Korábban a DK-t jellemezte a gyűlöletkeltés, de a Tisza Párt Ruszin-Szendi stukkerével előzött. Gyurcsány Ferencéknek is csettinteni kell arra, amit a Tisza Párt hívei a közösségi médiában művelnek – állította.
Arról is szót, hogy Mario Draghi korábbi olasz kormányfő csatlakozott a Patrióták bizalmatlansági indítványához Ursula von der Leyennel szemben. A kontinensen összeomlik a versenyképesség, Európa zsugorodik, a vezetők bürokráciát építenek, drága a nyersanyag – ugyanezeket mondja régóta a magyar kormány is. Draghi helyzetelemzése pontos, de az általa megoldásként javasolt közös európai hitelfelvétel téves és veszélyes – fogalmazott a kormányszóvivő.
Vezet a Fidesz?
Gulyás Gergely a közvélemény-kutatásokkal kapcsolatban leszögezte, eddig nem volt olyan pillanat az általa látott mérések alapján, hogy ne nyerték volna meg a választást. A miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy 2022-ben néhány nappal a választások előtt 13 százalékpontot tévedett az IDEA Intézet a Fidesz kárára.
Az amerikai vízummentesség minden magyar állampolgárra, így a kettős állampolgárokra is vonatkozik. Ugyanakkor az amerikaiak dönthetnek szigorúbb ellenőrzésekről. És jelenleg tárgyalások zajlanak a kettős adóztatás eltörléséről is.
Lesz vétó?
Gulyás Gergelyt arról kérdezték, hogy a 19. szankciós csomag bejelentésének halasztása a Magyarországra és Szlovákiára gyakorolt nyomás eszköze lehet-e. Válaszában elmondta:
folyamatosan próbálják győzködni a magyar kormányt minden csomagnál.
Hangsúlyozta, hogy a kabinet nem ért egyet a szankciós politikával, de ha egy intézkedés nem sérti közvetlenül a magyar érdekeket, nem akadályozzák az uniós döntést. Ha viszont súlyos kárt okozna a gazdaságnak, a kormány nem tudná elfogadni.
Korábban írtuk
Szerda délután 16 órától tart kormányinfót Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter, és Vitályos Eszter, kormányszóvivő - írta a Magyar Nemzet.
Az már a nap folyamán kiderült, hogy a kormányülést is ma tartják, Orbán Viktor már képeket is posztolt a kabinet üléséről.