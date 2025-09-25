Magyar–amerikai összhang: teljesen egyetértünk Trumppal az illegális bevándorlás ügyében

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ENSZ-közgyűlés keretében egy globális menedékjogi rendszerrel foglalkozó, amerikai szervezésű ülésen is részt vett, ahol sérelmezte, hogy Európa élen jár a menekültek és az illegális bevándorlók tudatos összemosásában, miközben csak a nemzetközi jogot kellene itt érvényesíteni, amely világosan különbséget tesz ezen két kategória között.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felszólal az ENSZ közgyűlésének általános vitáján New Yorkban 2025. szeptember 24-én

Fotó: KKM / Forrás: MTI

Figyelmeztetett arra is, hogy

az illegális migráció és a terrorizmus között nagyon szoros összefüggés van, a két jelenség ugyanis egymást táplálja, hiszen a terrorizmus a bevándorlóáradatok egyik fő kiváltó oka, és az embertömegben potenciális merénylők bújhatnak meg.

„Sajnos Nyugat-Európa megitta a levét a brüsszeli migrációs politikának: párhuzamos társadalmak, no-go zónák, bandaháborúk, modernkori antiszemitizmus, a hangos kisebbség elnyomása” − sorolta.

Ezért aztán mi, magyarok természetesen a brüsszeli nyomásgyakorlás ellenére sem fogunk beengedni illegális migránsokat. Mi továbbra is védjük a határainkat, védjük a szuverenitásunkat, védjük a magyar emberek és Magyarország biztonságát

− erősítette meg.