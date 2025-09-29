1 órája
Magyar Péter tajtékzik: a bíróság nem kötelezte helyreigazításra a hírportált a Tisza-adó ügyében
Magyar Péter kemény szavakkal támadta az Indexet és a bíróságot, miután elutasították helyreigazítási kérelmét a Tisza-adó ügyében.
Magyar Péter szintet lépett: már a bíróságot is fenyegeti, mert lebuktak a Tisza-adóval
A Tisza Párt elnöke a közösségi oldalán fakadt ki, mert a bíróság nem kötelezte helyreigazításra az Indexet a Tisza-adóról szóló cikk kapcsán. Magyar Péter az Indexet „orbáni propagandalapnak” nevezte, az ítéletet pedig „a diktatúrákat idézőnek” titulálta. Úgy fogalmazott, ez azt jelenti, hogy „holnap bármelyik sajtótermék megírhatja egy hamisított dokumentumra hivatkozva, hogy Orbán Viktor embert akar ölni” – írja a Magyar Nemzet.
A politikus szerint a döntés „a jogállam totális megcsúfolása”, de hozzátette: 195 nap múlva szerinte az igazságszolgáltatás is független lesz.
Mint arról a Magyar Nemzet is hírt adott, az Index számolt be kiszivárgott információk alapján arról, hogy milyen adóemelésekre készülnek Magyar Péterék: olyan adórendszert vezetnének be, amely minden magyar számára súlyos veszteséget jelentene.
A többkulcsos Tisza-adóval már azok a magyarok is sok pénzt veszítenének, akik valamivel több mint négyszázezer forintot visznek haza minden hónapban.
Egy átlagfizetést kereső ember húszezer forinttal kevesebbet kapna havonta, ami 242 ezer forint mínuszt jelent egy évben. Egy tanár harmincezer forinttal kevesebbet kapna havonta, ami 364 ezer forint mínuszt jelent egy évben. Míg egy orvos 264 ezer forinttal kevesebbet kapna havonta, ami 3,172 millió forint mínuszt jelent egy évben.
