Még a baloldali elemző szerint is rosszul mutatnak a Tisza Párt botrányai

Lakner Zoltán politikai elemző szerint a Tisza Párt előtti nagy kihívás idén ősszel a jelöltállítás lesz, amely egy bonyolult folyamat és rendkívül sok támadási felületet tud adni.

Kérdés, hogyan tudják ezt lebonyolítani, el tudják-e kerülni, hogy az egyes jelölteket olyan támadásoknak tegyék ki, mint amilyenekkel most Ruszin-Szendi Romuluszt kénytelen szembesülni.

Szerintem ne járjon senki se fegyverrel lakossági fórumokra. Őszintén szólva, a fegyver funkcióját sem értem ez esetben

– vélekedett Lakner. Ki nem kényszerített hiba ez is, ahogy Tarr Zoltán, a Tisza alelnökének a Tisza-adó bevezetésére irányuló mondatai is.

Ha egy politikus úgy kezd egy mondatot, hogy „erről most nem lehet beszélni”, akkor a legjobb megoldás, ha nem beszél róla, hívta fel a figyelmet az elemző. Ráadásul éppen Tarr szólt arról korábban, hogy a közpolitikai vitákat milyen nehéz megvívni.

Ilyet ne mondjon egy politikus szerintem, nem hiszem, hogy a saját pártja programjával ment szembe, de hát úgy kezdte a mondatot. Ezek alapvető hibák, amiket nem szabad elkövetni

– fűzte hozzá Lakner.

A Tisza Párt hibái

A napokban robbant Ruszin-Szendi Romulusz legújabb botránya, amikor kiderült, hogy az egykori vezérkari főnök, a Tisza Párt segítője és támogatója fegyverrel ment el egy lakossági fórumra, és miközben előadást tartott, nála volt a lőfegyver – amire egyébként volt engedélye.

Tarr Zoltán mondatai úgyszintén felborzolták a kedélyeket: a Tisza Párt alelnöke egy fórumon arról beszélt, „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”, illetve az esetleges progresszív adórendszer bevezetésével kapcsolatban úgy értekezett, „számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Nagyon sok mindent lehet meg kellene, de választást kell nyerni, és utána mindent lehet”.