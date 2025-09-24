Menczer Tamás: Te, Peti, hallom, már kartonpapírhoz beszélsz

Közösségi oldalán üzent Magyar Péternek Menczer Tamás vette észre a Magyar Nemzet.

Te, Peti, hallom, már kartonpapírhoz beszélsz, annyira vágysz a miniszterelnök figyelmére.

De Peti, ezt már annyiszor megbeszéltük.



Ő a brüsszeli gazdáiddal vitatkozik.

Mert te egy fogott ember vagy. Neked fogják.

Tegnap fogták meg újra, talán kicsit meg is szorították.



Egyébként igazán elárulhatnád, hogy hol dobtad az ellopott telefont a Dunába.



De legalább annyit elmondhatnál, hogy amikor a kidobó bácsi olyan erotikusan átölelte a nyakadat, az fájt?

Gondolom, fájt.

Hát, ezek a kidobók már csak ilyenek.

Még valami, Peti!

Mi van a Tarr-ral?



Csak mert tegnap közölte, hogy a nyilatkozatát a Tisza-adóról a mesterséges intelligencia találta ki.



Az egész ország ezen röhög. Vagy sír…

Jó, a Tarr nem olyan rutinos hazudozó, mint te, ez igaz.

Jut eszembe, gondolkodtál már azon, hogy mi lesz veled április után?

Se család, se politikai karrier…



Erről még biztosan beszélned kell Weberrel.



Megértelek.

De a Fekete-Győr Bandi úgyis ráér.

Lesz társaságod.

Addig is állok rendelkezésedre,

a bábfigurákat és a bolondokat rám bízta a Főnök.



Megjegyzem, a veszélyességi pótlék nem érkezett meg…

Peti, rólam nem is kell kartonfigurát csinálnod, az eredetivel is találkozhatsz.

Csak itt.

Csak most.

Csak neked.