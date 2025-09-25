szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

21°
+21
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Háború- és migránspárti kör

21 perce

Mentelmi jog mögé bújva: Magyar Péter a brüsszeli elit oldalán

Címkék#Európai Néppárt#brüsszeli#Tineke Strik#háború migránspárti

Magyar Péter végérvényesen a háború- és migránspárti brüsszeli elit oldalára állt. A Tisza Párt elnökét mentelmi joga révén próbálják fogni, miközben elvtársai az Európai Néppártban (EPP), valamint a velük együttműködő zöldpárti képviselők a magyar határvédelem miatt az uniós források befagyasztását követelik.

MW
Mentelmi jog mögé bújva: Magyar Péter a brüsszeli elit oldalán

Magyar Péter, a Tisza Párt vezére (balra) és Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke

Forrás: AFP

Az Európai Parlament LIBE-bizottságában hétfőn benyújtott jelentéstervezet egyértelmű: azért akarják megvonni a Magyarországnak járó uniós pénzeket, mert hazánk a legszigorúbb migrációs politikát folytatja Európában – olvasható Szánthó Miklós Facebook-bejegyzésében.

BRUSSELS-EUROPEAN-PARLIAMENT
Tineke Strik az Európai Parlamentben, Brüsszelben 
Fotó: Hans Lucas / Forrás: AFP

A Tiszát is a soraiban tudó Európai Néppárt EP-képviselője, Michal Wawrykiewicz és a Néppárttal együtt mozgó magyarellenességéről közismert zöldpárti Tineke Strik hétfőn mutatta be hazánkról szóló jelentéstervezetét.

A dokumentum elítéli, hogy Magyarország megépítette a határkerítést, megtagadja a migránsok beléptetését, csak külképviseleteken enged menedékkérelmet benyújtani, és bünteti a Soros-hálózat illegális migrációt szervező tevékenységét – írja a Magyar Nemzet.

Magyar Péter brüsszeli kollégái – köztük az EPP-s Michal Wawrykiewicz és a zöldpárti Tineke Strik – egyenesen azt akarják, hogy az Európai Bizottság fagyassza be a forrásokat, mert hazánk nem engedi át az illegális bevándorlókat.

Magyar Péter végérvényesen elkötelezte magát a háború- és migránspárti elitnek, fogott emberként végérvényesen Brüsszel kezébe került. Erről bővebben ITT olvashat. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu