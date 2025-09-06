szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

23°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Illegális bevándorlás

1 órája

A Liga együttérzéséről biztosította a Szicíliában megerőszakolt magyar lányokat

Címkék#marokkói#Szicília#migráns#erőszak

A Liga szicíliai regionális képviselője szolidaritását fejezte ki azokkal a magyar turistalányokkal, akiket Catania térségében szexuális erőszak ért. A Magyar Nemzetnek nyilatkozva fájdalmasnak nevezte, hogy az illegális bevándorlás következményeként nem tudtak megfelelő biztonságot garantálni a Szicíliában nyaraló magyaroknak. A jobboldali politikus hangsúlyozta: mindent meg fognak tenni azért, hogy a szexuális erőszakot elkövető marokkói migránsok szigorú büntetést kapjanak.

MW
A Liga együttérzéséről biztosította a Szicíliában megerőszakolt magyar lányokat

A kép illusztráció

Forrás: AFP

Megdöbbentette Szicíliát a hír, hogy három marokkói migráns csoportos nemi erőszakot követett el két magyar turistalány ellen Catania közelében. A lányok egy tengerparti nap után indultak vissza szállásukra, amikor két férfi felajánlotta, hogy kocsival hazaviszik őket. Útközben egy harmadik társuk is beszállt, majd egy félreeső helyre vitték a lányokat, ahol kábítószerrel kínálták és szexuálisan bántalmazták őket. Az áldozatoknak sikerült segítséget kérniük, rokonaik riasztották a hatóságokat, akik telefonos nyomkövetés révén azonosították a helyszínt és elfogták az elkövetőket.

A kémiai kasztráció bevezetését szorgalmazzák

A Szicíliai Regionális Gyűlés ligás képviselője, Figuccia Vincenzo la Magyar Nemzetnek nyilatkozva együttérzéséről biztosította az erőszakot leszenvedett magyar áldozatokat és az egész magyar népet.

Elmondta, hogy a szicíliaiaknak elegük van az illegális bevándorlókból. Szégyenletesnek tartják, hogy nem tudják megteremteni a biztonságot sem a helyieknek, sem azoknak, akik nyaralni vagy dolgozni mennek a szigetre.

Azzal folytatta, hogy a sziget lakóinak elegük van az Európai Unió értelmetlen befogadási politikájából.

Elegük van abból, hogy az Európai Unió menekülttáborrá akarja változtatni Szicíliát.

A szexuális visszaéléssel kapcsolatban elmondta, hogy szigorú büntetéseket követelnek a magyar lányokat és minden más nőt meggyalázókkal szemben. Ismertette, hogy a Liga kormánypárt kémiai kasztráció bevezetését szorgalmazza minden olyan bűnelkövető esetében, aki szexuális erőszakot követ el. 

A szicíliai képviselő azt is elmondta, az illegális migránsok tömeges érkezése következtében a dél-olaszországi szigeten borzasztóan megromlott a közbiztonság, erről bővebben ITT olvashat. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu