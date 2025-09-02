Orbán Balázs: emberkísérlet lenne, ha a Tisza kormányra kerülne, hiszen titkolják, mire készülnek (videó)

Arra a kérdésre, hogy mi történne akkor, ha kizárólag az ilyen Tarr Zoltán-félék képviselnék hazánkat Brüsszelben, a miniszterelnök politikai igazgatója kifejtette:

Arról szólna a beszélgetés a brüsszeli bürokratákkal, hogy bár ezek a döntések fájnának az európai embereknek, közösen kitalálnának egy kommunikációs stratégiát, hogy meggyőzzék az állampolgárokat, és ezzel együtt a magyarokat is arról, hogy ami nekik rossz, az valójában jó. Mint ahogy látjuk is ezt a hazai baloldaltól

– vélekedett.

Noha Magyar Péter eleinte azzal igyekezett cáfolni a Tisza-csomagról szóló híreket, hogy nem adóemelésre készülnek, hanem adócsökkentésre, hétfőn már odáig ment, hogy arról tartott kiselőadást: a jobboldalon „hamisítanak mindenféle videókat és azt akarják elhitetni az emberekkel, hogy a Tisza Párt mindenféle rosszat akar”.

A dolog egyértelmű, nem a Fidesz–KDNP találta ki, és az embereknek joguk van arról tudni, mi történik

– húzta alá Orbán Balázs, aki szerint megdöbbentő az is, hogy